Болгария может передать Украине около 100 бронетранспортеров 13 июля, 21:06 Флаг Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел, сообщил депутат из партии Демократическая Болгария Ивайл Мирчев.

Об этом сообщает Euronews Bulgaria.

Мирчев сообщил, эти бронетранспортеры были произведены в 1960-х и 1970-х годах и «фактически они больше не нужны» Болгарии. Их приобрели тогдашние внутренние войска Болгарии, но сегодня не используют.

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Он добавил, что Болгария много платит за хранение и обслуживание этой техники.

«К реализации этой инициативы привлечены премьер-министр Николай Денков, министры внутренних дел и обороны, председатель парламентского комитета по обороне Христо Гаджев, лидер партии Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов", — сказал депутат.

Изначально Болгария не присоединилась к коалиции стран ЕС, принявших план по предоставлению миллиона 155 мм артиллерийских боеприпасов Украине.

Однако новый премьер Болгарии заявил, что будет помогать: министр обороны Тодор Тагарев заявил, что София не против присоединиться к инициативе, а 26 июня в Болгарии согласовали новый пакет военной помощи. В то же время, президент Румен Радев не поддерживает поставки боеприпасов.