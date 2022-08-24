Новый пакет военной помощи. США начнут передавать оружие Украине в ближайшие месяцы — Пентагон

24 августа, 23:44
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Военные США готовят к отправке помощь для Украины (Фото:Department of Defense/twitter.com)

Военные США готовят к отправке помощь для Украины (Фото:Department of Defense/twitter.com)

Поставки оружия от Вашингтона в рамках нового пакета военной помощи начнутся в ближайшие несколько месяцев, сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Во время брифинга в Пентагоне он уточнил, что поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев, а все системы Украина сможет получить через несколько лет.

Он также отметил, что вооружение из нового пакета помощи для Украины не предназначено для применения в реалиях продолжающейся войны, но может «сформировать костяк мощных украинских сил будущего».

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Ранее президент США Джо Байден утвердил решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи, стоимостью почти три миллиарда долларов и поздравил украинцев с Днем Независимости.

В Пентагоне уточнили, что он будет включать:

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  • шесть систем NASAMS;
  • дополнительные снаряды;
  • беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для систем Scan Eagle;
  • системы VAMPIRE;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • финансирование обучения.
https://www.youtube.com/embed/_wpcyET18vs
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Помощь Оружие Российская агрессия Вашингтон

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