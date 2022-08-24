Новый пакет военной помощи. США начнут передавать оружие Украине в ближайшие месяцы — Пентагон
Военные США готовят к отправке помощь для Украины (Фото:Department of Defense/twitter.com)
Поставки оружия от Вашингтона в рамках нового пакета военной помощи начнутся в ближайшие несколько месяцев, сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.
Во время брифинга в Пентагоне он уточнил, что поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев, а все системы Украина сможет получить через несколько лет.
Он также отметил, что вооружение из нового пакета помощи для Украины не предназначено для применения в реалиях продолжающейся войны, но может «сформировать костяк мощных украинских сил будущего».
Ранее президент США Джо Байден утвердил решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи, стоимостью почти три миллиарда долларов и поздравил украинцев с Днем Независимости.
В Пентагоне уточнили, что он будет включать:
- шесть систем NASAMS;
- дополнительные снаряды;
- беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для систем Scan Eagle;
- системы VAMPIRE;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- финансирование обучения.
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