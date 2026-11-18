Лидеры республиканцев в Палате представителей США пытаются использовать положения о помощи Украине в оборонном бюджете как инструмент давления на демократов.

Они хотят заставить их отказаться от положений, усиливающих контроль Конгресса над министром обороны Питом Хегсетом и президентом Дональдом Трампом. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на семь осведомленных источников.

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По данным издания, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст добиваются исключения из Закона о национальной обороне (NDAA) ряда положений, касающихся поддержки Украины. В их числе — обмен разведданными, расширение военной помощи и адресные санкции против России.

Таким образом республиканцы хотят заставить демократов, которые вскоре получат контроль над обеими палатами Конгресса, убрать из законопроекта пункты, касающиеся Хегсета и Трампа.

В частности, они обязали бы министра обороны согласовывать с Конгрессом повышение и понижение военнослужащих в званиях, а также ограничили бы его расходы на поездки и военные полномочия — как его собственные, так и Трампа.

В Сенате тем временем настроены иначе. Ведущий демократ в Комитете по делам вооруженных сил сенатор Джек Рид заявил, что исключение положений об Украине будет «мертворожденным» в Сенате. Председатель комитета республиканец Роджер Уикер отказался комментировать информацию NBC News, но в тот же день выступил в Сенате с речью о важности помощи Украине.

В офисе Джонсона отказались от комментариев, а офис Маста и Белый дом на запрос не ответили. Окончательный текст NDAA ожидается в первую неделю декабря.