Байден поручил выделить Украине военную помощь еще на 200 млн долларов

12 марта, 18:31
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Акция в поддержку Украины в Валлетте, Мальта, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Акция в поддержку Украины в Валлетте, Мальта, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Президент США Джо Байден поручил выделить военную помощь Украине на сумму в еще 200 млн долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

Глава Белого дома подписал соответствующий меморандум. Помощь включает товары и услуги военного назначения, а также военное обучение и подготовку. CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что таким образом общая сумма помощи США Украине в сфере безопасности за последний год достигла 1,2 млрд долларов.

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11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поручил выделить Украине «беспрецедентный» пакет помощи на 350 млн долларов для поддержки страны в условиях полномасштабной российской агрессии.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Военная помощь Украина-США Поддержка Украины Война России против Украины

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