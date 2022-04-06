Украина получила или получит по десять противотанковых систем на каждый российский танк — Блинкен 6 апреля, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники и партнеры уже поставили или поставят Украине «по десять противотанковых систем на каждый российский танк». Фрагмент его интервью опубликован на сайте шоу Today на канале NBC.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

«На каждый российский танк в Украине мы поставили или скоро поставим десять противотанковых систем. То, что им необходимо, чтобы действовать быстро и эффективно, защищаться от самолетов, которые обстреливают их с неба, танков, которые пытаются уничтожить их города с земли», — сказал Блинкен.

Видео дня

Ранее госсекретарь США объявил, что Украина получит дополнительную военную помощь на 100 млн долларов, чтобы «удовлетворить неотложную потребность нашей страны в противотанковых системах». В Пентагоне говорили, что США каждый день отправляют в Украину партию военной помощи. Помощь включает противотанковые системы и системы противовоздушной обороны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.