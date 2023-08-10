Включает помощь Украине. Байден запросит у Конгресса 25 млрд долларов — Bloomberg 10 августа, 20:08 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов — эта сумма включает помощь Украине.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, запрос может вызвать «конфронтацию с республиканцами», которые «менее настроены оказывать дальнейшую финансовую поддержку» Украине.



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По информации собеседника агентства, запрос будет включать около 12 млрд долларов на помощь при стихийных бедствиях и 13 млрд долларов на оборону, в том числе на помощь Украине.



Конгресс в декабре одобрил дополнительное финансирование для Украины на сумму 45 млрд долларов, которая была рассчитана на 2023-й финансовый год заканчивается 30 сентября).

Ранее газета The Washington Post сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине только военной помощи на сумму более 43 млрд долларов.

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