«Не вопрос выбора, а стратегическая необходимость». Заместитель Хегсета заявил, что Европа должна взять на себя поддержку Украины
Представитель Пентагона заявил, что вопрос помощи Киеву должен перейти к Европе (Фото: defense.gov)
Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что поддержка Украины не может зависеть от американских взносов и что европейские союзники должны сами этим заниматься.
Об этом написало Politico 17 апреля.
«Европа должна ускорить взятие на себя основной ответственности за конвенционную оборону континента», — сказал Колби во время выступления на встрече по вопросам поддержки Украины. И подчеркнул: «Это не вопрос выбора, а стратегическая необходимость».
Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоялась 15 апреля в Берлине, Элбридж Колби присутствовал вместо министра обороны США Пита Хегсета. Тот уже второй раз пропустил заседание в формате Рамштайн.
Издание отметило, что европейские союзники во время заседания и так заявили об увеличении поддержки Украины. В частности Великобритания объявила о предоставлении Киеву крупнейшего в истории пакета беспилотников — более 120 тыс. дронов в течение 2026 года.
14 апреля Германия — еще до встречи в формате Рамштайн — подписала с Украиной соглашение об обмене оборонными данными, предусматривающее несколько совместных проектов.