«Не вопрос выбора, а стратегическая необходимость». Заместитель Хегсета заявил, что Европа должна взять на себя поддержку Украины

18 апреля, 17:56
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Представитель Пентагона заявил, что вопрос помощи Киеву должен перейти к Европе (Фото: defense.gov)

Представитель Пентагона заявил, что вопрос помощи Киеву должен перейти к Европе (Фото: defense.gov)

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что поддержка Украины не может зависеть от американских взносов и что европейские союзники должны сами этим заниматься.

Об этом написало Politico 17 апреля.

«Европа должна ускорить взятие на себя основной ответственности за конвенционную оборону континента», — сказал Колби во время выступления на встрече по вопросам поддержки Украины. И подчеркнул: «Это не вопрос выбора, а стратегическая необходимость».

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Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоялась 15 апреля в Берлине, Элбридж Колби присутствовал вместо министра обороны США Пита Хегсета. Тот уже второй раз пропустил заседание в формате Рамштайн.

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Издание отметило, что европейские союзники во время заседания и так заявили об увеличении поддержки Украины. В частности Великобритания объявила о предоставлении Киеву крупнейшего в истории пакета беспилотников — более 120 тыс. дронов в течение 2026 года.

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14 апреля Германия — еще до встречи в формате Рамштайн — подписала с Украиной соглашение об обмене оборонными данными, предусматривающее несколько совместных проектов.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   США Военная помощь Поддержка Украины

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