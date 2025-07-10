Европейские партнеры в Риме пообещали выделить 10 млрд евро на восстановление Украины

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме в четверг, 10 июля, представила новый пакет соглашений на сумму 2,3 миллиарда евро, которые будут направлены на восстановление Украины.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В заявлении говорится, что этот пакет соглашений включает 1,8 млрд евро кредитных гарантий и 580 млн евро грантов. Также ожидается, что это позволит привлечь до 10 млрд евро инвестиций в Украину.

Также премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что участники Конференции по вопросам восстановления Украины пообещали выделить более 10 миллиардов евро, пишет Reuters.

«Я думаю, что мы должны гордиться результатом, которого мы сегодня достигли — государствами, международными организациями, финансовыми учреждениями, местными органами власти, бизнесом и гражданским обществом. Вместе на сегодняшней конференции мы взяли на себя обязательства на общую сумму более 10 миллиардов евро», — отметила Мелони.

В свою очередь Фон дер Ляйен заявила о создании крупнейшего акционерного фонда — Европейского флагманского фонда для восстановления Украины. Его поддерживает Еврокомиссия через Европейский инвестиционный банк, а также Франция, Германия, Италия и Польша.

Первоначальный капитал этого фонда составляет 220 миллионов евро. Однако до 2026 года туда планируют привлечь 500 миллионов евро. Как сообщили в Еврокомиссии, фонд в частности будет способствовать прямым инвестициям в Украину.

Как отмечается в заявлении, соглашения включают:

поддержку малого и среднего бизнеса: предусматривает 500 млн евро в виде гарантий и грантов на поддержку малого бизнеса в Украине, включая стартапы, а также тех, кто будет трудоустраивать ветеранов и переселенцев,

привлечение стратегических инвестиций: 600 млн евро на масштабные проекты частного сектора в таких ключевых секторах, как энергетика, транспорт и производство,

восстановление городов и общин: 520 млн евро на муниципальную инфраструктуру в районах, пострадавших от войны, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье,

энергетическая безопасность и зеленый переход: 265 млн евро на стабилизацию энергосети Украины, восстановление мощностей возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности,

критическая инфраструктура: 310 млн евро на ремонт и восстановление критической инфраструктуры, включая жилье, больницы и медучреждения.

Ожидается, что эти новые программы позволят привлечь более 18 млрд евро инвестиций. Сейчас обязательства ЕС в рамках Инвестиционной программы для Украины составляют 5,7 млрд евро.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что ЕС рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро (117 млрд долларов) для поддержки Украины. По словам собеседников, эти деньги могут быть частью следующего семилетнего бюджета ЕС, который представят позже в июле.

4 июля после массированной атаки РФ на Киев спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел Анитта Гиппер заявила, что ЕС будет увеличивать поддержку Украины.