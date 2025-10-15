США не используют тех ограничений по помощи Украине, которые ранее устанавливал Белый дом и которые распространялись также на европейских союзников.

Об этом заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук передает Европейская правда.



По ее словам, теперь она не испытывает тех ограничений, которые ранее устанавливал Белый дом и которые распространялись также на европейских союзников.

«При Байдене европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи, и другие страны должны были упираться в этот потолок, но ни в коем случае не перепрыгивать его. Сейчас наоборот — администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины», — отметила Гетьманчук.

В то же время дипломат подчеркнула, что речь идет не только о европейской помощи, ведь поставки оружия из Европы не могут полностью заменить американскую военную поддержку.

«У США есть вооружение, которые не могут перекрыть другие страны — или по типу, или по количеству и доступности, то есть чтобы оно уже имелось на складах и могло быть доставлено в Украину быстро», — пояснила посол.

Поэтому Украина во всех контактах с партнерами, в частности на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, где присутствует и премьер Денис Шмыгаль, приоритетно поднимает вопрос финансирования закупки оружия у США по программе PURL.

«И когда европейские партнеры видят, что по некоторым позициям через PURL мы закрываем 90% или даже больше, это становится для них серьезным аргументом рассмотреть свой вклад в инициативу», — добавила Гетьманчук.

Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что объявление о новых поставках оружия Украине в рамках PURL ожидается уже на этой неделе.

Также известно, что 15 октября Великобритания и Германия созвали заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.