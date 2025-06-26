По данным результатов опроса в Польше, 46% респондентов хотели бы сократить или прекратить военную помощь Украине . Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS по заказу Defence24 и инициативы Stand With Ukraine.

В частности, поляки, которые так ответили, аргументировали свое мнение тем, что они не уверены в боеготовности польской армии и сомневаются в прозрачности использования помощи.

Также экономическую поддержку поддерживают 35%, тогда как против — 44%.

Кроме этого, по данным опроса, 15% поляков поддерживают присутствие своих граждан в потенциальном контингенте западных союзников в Украине, против — 64%.

Издание добавляет, что респонденты одобряют поддержку Украины на дипломатическом уровне — 52% признают, что Польша должна продолжать поддерживать Киев на международном уровне. Дальнейшую экономическую поддержку одобряют лишь 35% респондентов, тогда как 44% выступают против.

Также граждане Польши неоднозначно относятся к вступлению Украины в ЕС и НАТО, свидетельствует опрос. В частности, 35% респондентов считают, что целью Киева является вступление в ЕС, а 37% - в НАТО.

В то же время 42% респондентов не очень довольны вступлением Украины в ЕС и НАТО.

