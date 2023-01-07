Цена мира. Негативные последствия войны в Украине внесут раздор в европейскую дипломатию — The Economist 7 января, 11:40 Эксклюзив NV У стран Восточной Европы остаются вопросы относительно того, насколько правительство Германии привержен идее нанести Путину решительное поражение (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

После впечатляющего года единства европейских правительств против Владимира Путина 2023-й станет годом, когда это единство будет подвергнуто испытанию, пишет Кристофер Локвуд, европейский редактор журнала The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Якщо 2022-й був роком, коли європейські уряди проявили вражаючу й певною мірою несподівану єдність перед лицем агресії Володимира Путіна в Україні, 2023-й стане роком, коли цю єдність буде піддано випробуванню. Яким буде це випробування, залежить від ходу війни.



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За одним із гнітюче ймовірних сценаріїв, вона триватиме увесь 2023 рік, протягом якого Росію поступово відтіснять, але Україна не зможе повернути всю втрачену територію. У такому разі слід очікувати, що в Європі почнуть м’яко тиснути на Україну, щоби вона рухалася до миру шляхом переговорів.

Декого вабитиме ідея відновлення торгівлі газом і зниження вартості субсидування енергоносіїв. Інші почнуть побоюватися президентських виборів 2024 року в США та можливого скорочення американської військової та економічної підтримки України, через що цей тягар ляже на Європу. А дехто — може, наприклад, Еммануель Макрон — наголошуватиме, що Росія завжди залишатиметься сусідом, тому потрібно буде відновити канали комунікації. Не можна, щоби на порозі Європи точилася безперервна війна, казатимуть вони. Очікується, що такі голоси не будуть переважати, однак вони можуть викликати в Європі напруження. Особливо якщо у лідерів найближчих до фронту країн на кшталт Польщі чи Литви виникнуть побоювання щодо меншої відданості інших, як-от Макрон або Олаф Шольц у Німеччині, ідеї завдати Путіну рішучої поразки.