Одобрят очень скоро. Премьер Финляндии анонсировала 13-й пакет оборонной помощи для Украины 18 февраля, 22:03 Санна Марин (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Финляндия очень скоро примет решение о 13-м пакете вооружения для Украины.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Интерфакс-Украина.



«Нам нужно убедиться, что побуждение, которое мы сейчас посылаем России, состоит в том, что эта помощь не заканчивается. Пока Украина нуждается в нашей помощи, мы будем помогать», — сказала Марин.

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Она добавила, что содержание помощи пока публично не объявляют, но благодаря хорошо отлаженному сотрудничеству учитываются запросы украинской стороны.

20 января правительство Финляндии сообщило, что президент страны Саули Ниинистё одобри л выделение 12-го пакета военной помощи Украине, в который вошли тяжелое вооружение и боеприпасы. Речь шла о поддержке на более 400 млн евро.

18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Ялтинская Европейская Стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука провели 6-й Украинский ланч в Мюнхене на тему: «Год спустя: борьба Украины за свободу. Что дальше?».

Запись трансляции Украинского ланча:

Фонд Виктора Пинчука — это независимая частная международная организация в Украине, созданная в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Фонд предоставляет возможности молодому поколению изменять свою страну и мир к лучшему.

Фонд Виктора Пинчука реализует многочисленные проекты, целью которых является оказание помощи пострадавшим от российской агрессии, а также привлечение внимания международной элиты и широкой аудитории к Украине.

Среди текущих проектов Фонд Виктора Пинчука, кроме помощи пострадавшим от войны в Украине, реализует следующие долгосрочные проекты и программы:

национальный проект RECOVERY, целью которого является реабилитация, помощь в протезировании и лечении тяжелораненым во время войны;

Всеукраинская сеть неонатальных центров Колыбели надежды;

самая большая частная стипендиальная программа в Украине Завтра.UA;

стипендиальная программа Всемирные Студии для украинских студентов, обучающихся за границей;

Veteran Hub — первое в Украине открытое пространство для ветеранов и общественных организаций, занимающихся делами ветеранов;

PinchukArtCentre, самый динамичный в Украине художественный центр, предоставляющий бесплатный доступ к современному искусству, чтобы вдохновить новое мышление.

Фонд поддерживает международную сеть Ялтинская европейская стратегия (YES), ведущий форум для обсуждения европейского будущего Украины в глобальном контексте.

Фонд поддерживает краудфандинговую платформу для содействия благотворительности в украинском обществе dobro.ua.

Официальный сайт: pinchukfund.org