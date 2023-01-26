Тайные покровители. Две страны просят не говорить, что это они помогают Украине — военный эксперт 26 января, 16:07 По словам Игаля Левина, тайная помощь Болгарии Украине недавно подтвердилась (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV рассказал о двух странах, которые помогают Украине, но просят не заявлять об этом публично.

«Я не вспомню, кто заявил о том, что есть две страны, которые просят не говорить, что это они помагают, не разглашать. Говорили, что, возможно, одна из них Израиль. Вторая, возможно, это Болгария», — сказал Левин Radio NV.

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По словам военного аналитика, «cейчас мы понимаем, что действительно речь шла о Болгарии».

«Там были проблемы с министром обороны, который говорил, что пока он находится на своем месте, никаких поставок оружия не будет. А потом оказывается, что была какая то помощь и горючим, и не только», — сказал он в эфире Radio NV.

По его словам, Болгария может помочь Украине не только оружием, но и запчастями и ремонтными базами для эксплуатации советского оружия, которое есть у Украины.

18 января издание Die Welt сообщило, что Болгария стала одним из крупнейших поставщиков дизельного горючего для Украины и покрывает до 40% потребностей государства.

Поставляемое топливо изготавливается из российской сырой нефти на черноморском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем российской компании Лукойл.

В тот же день стало известно, что в один из решающих периодов войны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Болгария тайно поддерживала Киев.