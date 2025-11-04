Германия намерена увеличить финансовую помощь Украине примерно на 3 млрд евро (3,5 млрд долларов) в 2026 году. Об этом пишет Reuters во вторник, 4 ноября, ссылаясь на два правительственных источника.

Отмечается, что в своем бюджете на 2026 год Германия выделила для Украины 8,5 млрд евро.

По словам собеседника агентства, дополнительные 3 млрд евро покроют расходы на приобретение артиллерии, дронов, бронированных транспортных средств и замену двух систем Patriot.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эти планы по помощи Украине, отметил другой источник.

«Мы будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется для защиты от агрессивной войны России», — отметил один из собеседников Reuters.

Агентство пишет, что Германия является крупнейшим европейским донором военной поддержки Украины. С начала полномасштабного вторжения страна предоставила около 40 млрд евро помощи.

2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Германия поставила Украине обещанные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что зима 2025 года может стать поворотным моментом в войне и отметил, что Германия обещает Украине всестороннюю поддержку.