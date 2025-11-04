Германия планирует в 2026 году увеличить помощь Украине на 3 млрд евро — Reuters

4 ноября, 17:23
Поделиться:
Германия планирует увеличить военную помощь Украине (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Германия планирует увеличить военную помощь Украине (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Германия намерена увеличить финансовую помощь Украине примерно на 3 млрд евро (3,5 млрд долларов) в 2026 году. Об этом пишет Reuters во вторник, 4 ноября, ссылаясь на два правительственных источника.

Отмечается, что в своем бюджете на 2026 год Германия выделила для Украины 8,5 млрд евро.

По словам собеседника агентства, дополнительные 3 млрд евро покроют расходы на приобретение артиллерии, дронов, бронированных транспортных средств и замену двух систем Patriot.

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эти планы по помощи Украине, отметил другой источник.

«Мы будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется для защиты от агрессивной войны России», — отметил один из собеседников Reuters.

Читайте также:
Зеленский заявил, что Украина получила от Германии обещанные Patriot

Агентство пишет, что Германия является крупнейшим европейским донором военной поддержки Украины. С начала полномасштабного вторжения страна предоставила около 40 млрд евро помощи.

2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Германия поставила Украине обещанные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что зима 2025 года может стать поворотным моментом в войне и отметил, что Германия обещает Украине всестороннюю поддержку.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Германия Помощь Военная помощь Война России против Украины Поддержка Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies