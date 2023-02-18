«Нейтралитет — не вариант». Германия призвала государства предоставить Украине боеприпасы для установок Gepard 18 февраля, 20:50 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Германия призывает стран-собственников боеприпасов для зенитных установок Gepard не прикрываться нейтральностью, а предоставить снаряды Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, передает Укринформ.



По ее словам, Германия развивает мощности для производства боеприпасов, и первая партия будет сделана уже к июню-июлю 2023 года. Но нужно закрыть период до начала изготовления снарядов.

Видео дня

Бербок отметила, что несколько стран в мире уже имеют боеприпасы к Gepard.

«В случае, когда видна справедливость и несправедливость, агрессора и жертва, нейтралитет не является вариантом. Потому что тогда вы стоите на стороне агрессора. И с таким призывом мы также выступим в мир на следующей неделе: пожалуйста, займите сторону – сторону мира, сторону Украины и сторону гуманитарного и международного права. И это также предполагает поставку боеприпасов, чтобы Украина могла защищать себя», — сказала немецкая чиновница.

Инфографика: NV

В конце января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц пытался убедить Бразилию передать боеприпасы к установкам Gepard Украине. Однако бразильский президент Лула да Силва заявил, что этого не будет, потому что Бразилия «не хочет участвовать в войне, даже косвенно».

В феврале правительство Германии сообщило о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли зенитные самоходные установки Gepard и снаряды.

Позже министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна возобновит производство боеприпасов для Gepard. Установки были выведены из строя в 2010 году.

