Помощь на 92 млн евро. Бельгия подтвердила выделение крупнейшего пакета вооружения для Украины 27 января, 16:10 Флаг Бельгии (Фото:JessicaJohnson / Pixabay)

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что страна выделяет самый большой пакет военной помощи для Украины на сумму 92 млн евро.

Об этом сообщает HLN.



По словам главы бельгийского правительства, Бельгия также направит гуманитарную помощь на сумму 69 млн евро.

«С начала этой войны наша страна приложила много усилий, чтобы поддержать Украину. В целом, наша страна уже предоставила 146 млн евро военной помощи», — сказал он.

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Журналисты отмечают, что будущий пакет будет включать, в частности, ракеты AMRAAM, легкое противотанковое вооружение, противотанковые гранаты и пушки, пулеметы Minimi, автоматические винтовки типа Scar, легкие бронированные машины и горючее. Кроме того, Бельгия обеспечит обучение украинских военных.

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Однако министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сказала, что страна не может передать Украине танки.

«Мы не нашли способа ответить на этот запрос. У нас на складе их больше нет, а в торговле мы не нашли ни одного работающего», — высказалась чиновница.

25 января Людивин Дедондер сообщилв, что Бельгия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Тогда она сказала, что речь пойдет о системах ПВО, противотанковом оружии и боеприпасах.

