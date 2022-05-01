Чтобы дать возможность Украине победить. Кулеба обсудил с Блинкеном помощь США в 33 млрд долларов 1 мая, 06:58 Цей матеріал також доступний українською Кулеба и Блинкен провели телефонные переговоры (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонные переговоры по итогам их встречи в Киеве, где обсудили предоставление США Украине помощи в 33 млрд долларов.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Как сообщает Госдеп США, госсекретарь подчеркнул твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России.

Видео дня

Блинкен представил обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов в Украину, в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе и о планах вернуться в Киев как можно скорее.

Также стороны «обсудили запрос администрации президента Байдена от 28 апреля к Конгрессу о предоставлении 33 млрд долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы дать Украине возможность победить в необоснованной войне Кремля», — говорится в заявлении.

28 апреля президент США Джо Байден сообщил, что направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.

Позже спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США готов поддержать запрос Белого дома на $33 млрд помощи Украине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.