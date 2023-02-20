США выделяют 10 млн долларов на энергетическую инфраструктуру Украины — Блинкен

20 февраля, 20:35
Поделиться:
Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Соединенные Штаты выделяют 10 млн долларов на поддержку энергетической инфраструктуры Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепа.

"Я санкционирую выделение дополнительных 10 млн долларов в поддержку наших текущих усилий по оказанию экстренной помощи для сохранения энергетической инфраструктуры Украины в надлежащем состоянии перед лицом непрерывных ракетных и беспилотных атак России", – сказал Блинкен.

Видео дня

Он отметил, что США продолжат сплачивать мир на поддержку Украины.

По словам госсекретаря, только Россия могла бы закончить сегодняшнюю войну. Но пока она этого не сделает, США будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется.

Читайте также:
Танки, ПВО и не только. Байден рассказал, какое оружие США уже направили Украине

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден посетил Киев. Это был его первый визит в Украину после полномасштабного вторжения в РФ.

Байден провел встречу с Зеленским, после которой анонсировал предоставление дополнительной помощи Украине и новые санкции против России.

Общая сумма нового пакета военной помощи Украине составит 460 млн долларов. В него войдут снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin и другое вооружение.

https://www.youtube.com/embed/JdSTXdAJMkg
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   США Инфраструктура Украина-США Энтони Блинкен Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X