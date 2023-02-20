США выделяют 10 млн долларов на энергетическую инфраструктуру Украины — Блинкен 20 февраля, 20:35 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Соединенные Штаты выделяют 10 млн долларов на поддержку энергетической инфраструктуры Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепа.

"Я санкционирую выделение дополнительных 10 млн долларов в поддержку наших текущих усилий по оказанию экстренной помощи для сохранения энергетической инфраструктуры Украины в надлежащем состоянии перед лицом непрерывных ракетных и беспилотных атак России", – сказал Блинкен.

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Он отметил, что США продолжат сплачивать мир на поддержку Украины.

По словам госсекретаря, только Россия могла бы закончить сегодняшнюю войну. Но пока она этого не сделает, США будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден посетил Киев. Это был его первый визит в Украину после полномасштабного вторжения в РФ.

Байден провел встречу с Зеленским, после которой анонсировал предоставление дополнительной помощи Украине и новые санкции против России.

Общая сумма нового пакета военной помощи Украине составит 460 млн долларов. В него войдут снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin и другое вооружение.

