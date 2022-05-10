Конгресс США 10 мая проголосует за пакет помощи Украине на 40 млрд долларов — СМИ 10 мая, 06:52 Цей матеріал також доступний українською Байден призвал Конгресс «немедленно» принять закон о помощи Украине (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Палата представителей США рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании Украины в размере 40 млрд долларов.



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Об этом сообщает CNN, цитируя лидера большинства Палаты представителей Стени Хойера.

9 мая президент США Джо Байден призвал Конгресс «немедленно» принять закон о помощи Украине, впервые предупредив, что существующая помощь Украине закончится «примерно через 10 дней».

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Первоначально американский лидер запросил 33 млрд долларов, но Конгресс предложил на еще несколько миллиардов в виде продовольственной помощи и военной техники.

По информации Reuters, новое предложение включает дополнительные 3,4 млрд долларов на военную помощь и 3,4 млрд долларов на гуманитарную помощь.

Накануне президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины.

В документе идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

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