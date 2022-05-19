Сенат США поддержал выделение 40 млрд долларов помощи Украине 19 мая, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Законопроект ранее поддержала Палата представителей США (Фото:Sarah Silbiger/Pool via REUTERS)

В четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

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Ранее законопроект поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

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Как сообщает The New York Times, это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия. Он включает военную, финансовую и гуманитарную помощь, в частности, 9 млрд долларов на пополнение запасов американского вооружения, которое получает Украина, 6 млрд на закупку США оружия и передачу напрямую Украине, а также 900 млн долларов на помощь украинским перемещенным лицам.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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