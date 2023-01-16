Помощь Украине. Кондолиза Райс предостерегла США от глобальной ошибки, которую они допускали трижды за свою историю 16 января, 20:00 Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, 21 декабря (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью Голосу Америки предостерегла США от глобальной ошибки, которую они допускали трижды за свою историю, в вопросе помощи Украине.

Райс заявила о срочности помощи Украины и отметила, что США, вероятно, еще несколько месяцев назад могли предположить, что Украине понадобится ПВО, «потому что единственное, что осталось Владимиру Путину, — это применять тактику террористов и нанести ракетные удары по украинским гражданским центрам».

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«Давайте будем работать на опережение и предоставим Украине то, что ей нужно. Соединенные Штаты должны помнить, что всякий раз, когда мы выжидали — в 1914, 1941 и 2001 годах — мы всегда должны были вводить войска. А на этот раз никто не просит наших войск. Украинцы готовы бороться и страдать, чтобы поддерживать международную систему, в которой неприемлемо уничтожать своего младшего соседа военной силой; вот что здесь поставлено на карту. Америка очень заинтересована в том, чтобы дать россиянам урок, что это не позволено», — заявила она.

16 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Германию заявил, что поражение Украины в войне против России может стать прелюдией к Третьей мировой, поэтому нет причин блокировать поддержку Киева.