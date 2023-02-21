«Следующими могут быть Польша или Балтия». Стратегия Байдена — обескровить режим Путина на украинских полях — интервью с Ярославом Грицаком 22 февраля, 08:15 Эксклюзив NV Ярослав Грицак (Фото:Ярослав Грицак / Facebook)

Стратегия президента США Джо Байдена состоит в том, чтобы не дать войне России против Украины разрастись в третьи страны, считает историк, профессор Украинского Католического Университета Ярослав Грицак.

Лидер США, продолжил он, хочет справиться с российским диктатором Владимиром Путиным, обескровив его режим на украинских полях боя.

Как менялась политика Штатов по Украине при разных президентах и почему Путин в своих речах не говорит ничего нового, Грицак рассказал в интервью Radio NV.

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— Визит Байдена в Киев во время широкомасштабной войны уже был назван историческим. Чем его можно выделить, отличить от предыдущих визитов президентов Соединенных Штатов в гости?

— Очевидно, это определенная и безоговорочная поддержка Украины, особенно в условиях войны. Это очень важно. Я напомню факт, что считается, что и в первой и во второй мировых войнах союзники Антанты смогли выиграть именно потому, что в эту войну вступили Соединенные Штаты Америки.

То есть участие Америки в этой войне, помощь американцев является ключевым условием победы. Так было в Первой, Второй мировых войнах и так, надеемся, будет и в этой войне.

— А при каких условиях происходили предварительные визиты президентов США в Украину? Если взять всю историю визитов, то что они говорят вообще об отношении Америки к нам?

— Они говорят о том, что Украина не была, скажем так, на первом месте, даже в первой пятерке (préfère — франц., любимый — Ред.) стран. Вообще-то отношение к Украине было положительным, но не слишком положительным, скажем, особенно в такие критические моменты.

Мы не должны забывать, что Украина избавилась от своего ядерного статуса в значительной степени из-за давления Соединенных Штатов Америки в 1994 году. С тем был связан, кстати, первый визит в Украину американского президента Клинтона. Он был очень короток, состоялся в аэропорту. Его нога не ступала за пределы аэропорта. Там, собственно, была встреча. Но мы должны помнить, что именно Америка оказывала наибольшее давление для того, чтобы Украина избавилась от своего статуса ядерного государства. То есть, в нашей истории отношений есть не только позитивные моменты, но и очень много негативных моментов.

На том фоне визит Байдена очень-очень отличается, абсолютно положительный.

— Штаты при этом всегда обращали внимание на то, что Украина должна бороться с коррупцией. Мы помним предыдущий визит Байдена в Киев в 2015 году. Он тогда был еще вице-президентом, обращался к народным депутатам. Он прямо на них смотрел, лично в их лица говорил: «Это время для Украины, может, это ваше последнее время. Пожалуйста, ради нас, ради всех, не упустите это время, не упустите эту возможность». Как вы считаете, были ли тогда призывы Байдена услышаны? Или, возможно, они были частично услышаны?