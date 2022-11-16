Украина может скоро получить крупнейший пакет помощи от США — представительница Атлантического Совета 16 ноября, 13:16 Мелинда Гарринг прогнозирует, что Украина получит самый большой пакет помощи от США еще до Рождества (Фото:пресс-служба Офиса президента)

Заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета (США) Мелинда Гаринг заявила, что Украина может скоро получить крупнейший пакет помощи от США.

Об этом Гаринг сказала во время онлайн-дискуссии Киевского безопастностного форума, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

«Поддержка будет мощной, и большинство ожидает, что следующий пакет помощи, который поступит до Рождества, будет самым большим пакетом помощи, который видела Украина», — подчеркнула она, комментируя промежуточные выборы в США, добавив, что на выборах победили кандидаты, поддерживающие Украину.

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По ее словам, не были переизбраны «многие из тех, о ком мы волновались», а политиков, поддерживающих Украину, переизбрали.

«Руководство группы поддержки Украины было переизбрано. Так же и в Палате представителей было переизбрано несколько основных лиц, красноречиво поддерживающих Украину», — отметила заместительница Директора Центра Евразии Атлантического Совета.

Она добавила, что в Сенате победил глава Комитета по международным отношениям, который поддерживает Украину.

«Я знаю, что украинцы очень волновались, что победит большинство сторонников Трампа. И тогда будет изменение в поддержке Украины. Этого не произойдет. Поддержка будет мощной, и большинство ожидает, что следующий пакет помощи, который поступит до Рождества, будет самым большим пакетом помощи, который видела Украина», — резюмировала Мелинда Гарринг.

На промежуточных выборах 8 ноября республиканцы не смогли получить большинство в Сенате и не смогли обеспечить большинство в Палате представителей.