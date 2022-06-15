На сумму около $1 млрд. Белый дом объявит о новых поставках оружия в Украину сегодня — Reuters 15 июня, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Поставки будут включать противокорабельные ракетные комплексы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Белый дом объявит о новых поставках в Украину оружия на сумму около 1 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Обновлено 19:21. Три источника Reuters заявили, что президент США Джо Байден объявит о поставках оружия на сумму более 350 миллионов долларов, включая дополнительные ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые уже отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц M777 и запасные части.

Видео дня

Второй пакет, по данным источников, на сумму более 650 миллионов долларов, может включать наземные противокорабельные ракетные установки Harpoon, системы ночного видения и обучение военных.

Ожидается, что о поставках объявят в среду, 15 июня.

По данным источника, поставки будут включать противокорабельные ракетные комплексы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

15 июня в Брюсселе состоится третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. В нем примут участие 50 стран, которые так или иначе обеспечивают поддержку ВСУ в условиях российского вторжения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.