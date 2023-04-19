США сегодня объявят о новом пакете военной помощи для Украины — Белый дом 19 апреля, 19:50 Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США в среду, 19 апреля, объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Позже сегодня администрация Байдена объявит о новом пакете помощи в сфере безопасности для Украины. Это часть наших продолжающихся усилий, цель которых помочь Украине оборонять себя от российского неспровоцированного вторжения», — сказала она.

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Жан-Пьер уточнила, что помощь будет включать больше боеприпасов для РСЗО Himars и артиллерии, а также противотанковые системы.

О прошлом пакете военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов США объявили 4 апреля. Как сообщала пресс-служба Пентагона, пакет включает помощь на 500 млн долларов из запасов Минобороны США, а также помощь в рамках USAI на 2,1 млрд долларов, которая позволяет закупать вооружение напрямую у производителей.

Ранее СМИ сообщали, что США хотят передать Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими дронами Shahed-131/136.