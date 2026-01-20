Польский дипломат назвал принципиальное изменение в военной помощи Украине от Польши и ЕС

Пйотр Лукасевич рассказал, что Украина и Польша будут совместно производить военную продукцию, которая поможет защитить обе страны (Фото: Посольство Республіки Польща у Києві / Ambasada RP w Kijowie via Facebook)

Временно поверенный в делах Республики Польша в Украине Пйотр Лукасевич в интервью Radio NV рассказал, как изменилась военная помощь Украине от Польши и Евросоюза за время полномасштабного вторжения России.

«Живем в период определенного изменения модели помощи для Украины в целом. И здесь уже речь не идет только о передаче техники», — заявил Лукасевич в интервью Radio NV.

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Он подчеркнул, что в начале войны Польша передала Украине «беспрецедентное» количество танков и транспортеров.

«Тогда мы опустошили наши запасы, передавая доступное оборудование украинцам. Что, как думаю, позволило удержать Киев, удержать Харьков, а затем проводить удачные операции против агрессора. Сейчас эта помощь меняется — больше речь идет о том, чтобы поддержать украинский промысел через внешнее сотрудничество. И в наших отношениях появился, можно сказать, дополнительный элемент — европейские фонды. Прежде всего, так называемый механизм SAVE, то есть кредиты, которые Европейский Союз направляет на развитие военного промысла — в очевидном контексте, которым является российская угроза для Европы», — продолжил польский дипломат.

Лукасевич уточнил, что Европейский Союз выделил около 150 миллиардов евро на восстановление оборонной продукции в Европе, а Польша является крупнейшим бенефициаром этих долгосрочных кредитов — ей выделено 43 миллиарда евро.

«Часть тех денег — пока небольшая, потому что здесь скорее речь идет о количестве проектов, — [будет направлена на] семь проектов, которые будут заключаться в совместной продукции военной техники, дронов, ракетной промышленности, технологий разоблачения российских дронов. Они будут заключаться в совместной продукции этого оборудования, чтобы одновременно укрепить и Вооруженные силы Украины, и Вооруженные силы Польши. Это — одно из условий, основ программы SAVE. Мы начали ее в прошлом году, в декабре. Будем развивать до апреля, есть время на оформление соответствующих документов, соответствующих проектов», — рассказал польский дипломат.

10 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Польши подтвердил, что продолжаются переговоры с украинской стороной о возможности передачи истребителей МиГ-29.

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Параллельно ведутся переговоры о доступе Польши к украинским беспилотным и ракетным технологиям. Речь идет не только о компенсации за переданные самолеты, но и о возможности совместного развития оборонных и промышленных компетенций между двумя государствами.

Как сообщал посол Украины в Польше Василий Боднар, Варшава может передать Киеву партию советских истребителей МиГ-29, а вместо них получить ряд ноу-хау в сфере беспилотников, которые продемонстрировали свою эффективность на поле боя. Посол отметил, что в Польшу доставят украинские дроны. Однако посол не уточнил их количество.