США дополнительно передадут $457,5 млн для правоохранительных органов Украины — Блинкен

26 сентября, 16:47
Поделиться:
Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает демократическую, независимую и суверенную Украину (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает демократическую, независимую и суверенную Украину (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

США готовы выделить дополнительные $457,5 миллионов помощи для правоохранительных органов и уголовного правосудия Украины.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«США предоставят дополнительно $457,5 на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизни и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии», — написал он.

Видео дня

Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает демократическую, независимую и суверенную Украину.

https://mobile.twitter.com/SecBlinken/status/1574375503053692930

Ранее сообщалось, что с 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более чем $15,1 млрд.

https://www.youtube.com/embed/g4ag7M2B-j0
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   США Вашингтон Правоохранительные органы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X