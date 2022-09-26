США дополнительно передадут $457,5 млн для правоохранительных органов Украины — Блинкен 26 сентября, 16:47 Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает демократическую, независимую и суверенную Украину (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

США готовы выделить дополнительные $457,5 миллионов помощи для правоохранительных органов и уголовного правосудия Украины.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«США предоставят дополнительно $457,5 на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизни и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии», — написал он.

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Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает демократическую, независимую и суверенную Украину.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более чем $15,1 млрд.

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