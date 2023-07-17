США предоставят гуманитарную помощь Украине на более чем 500 млн долларов 17 июля, 18:43 Флаг США (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В понедельник, 17 июля, США объявили о предоставлении более 500 млн долларов на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от полномасштабной войны, развязанной страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает агентство США по международному развитию USAID в Twitter.

Новое финансирование используют для предоставления переселенцам и другим пострадавшим от войны продовольствия, медицинского обслуживания, временного жилья и создания безопасных мест для женщин и девушек.

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Кроме того, будут обеспечены психосоциальная поддержка для наиболее уязвимых слоев населения и многоцелевая денежная помощь.

17 июля руководитель агентства USAID Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев. После начала полномасштабного вторжения Пауэр уже посещала столицу в октябре 2022 года.

США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды.