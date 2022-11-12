«Сотрудничают со страной-изгоем». Военная разведка подтвердила договоренности РФ и Ирана о баллистических ракетах 12 ноября, 17:21 Иранские дроны (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Военная разведка Украины подтвердила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

«Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других упорно работающих структур, чтобы доказать мировому сообществу, насколько опасны поставки Ираном вооружений в Россию», — сказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

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По его словам, есть практические результаты — после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружения России.

«По данным военной разведки Украины, летом этого года был заключен контракт России с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов — Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая — около 250 единиц», — добавил Скибицкий.

16 октября газета The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

В Воздушных силах сообщали, что в стране нет эффективных средств борьбы против иранских ракет этого типа.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». По данным украинской разведки, Россия и Иран действительно договорились о передаче 1000 единиц военной техники, но речь идет не только о ракетах, но и беспилотниках.