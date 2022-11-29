Глава МИД Литвы призвал немедленно передать Украине системы ПВО и ПРО 29 ноября, 17:02 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал «немедленно отправить» Украине средства ПВО и ПРО, а также подчеркнул, что у НАТО нет недостатка в танках или танковых боеприпасах.

Об этом сообщает СNN.

Выступая перед журналистами перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, Ландсбергис сказал, что Украине нужна «противовоздушная и противоракетная оборона».

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«Все, что у нас есть, нужно отправить немедленно», — сказал он.

Он признал, что у стран Альянса могут возникнуть «трудности» с поставками некоторых боеприпасов. При этом Ландсбергис заявил, что страны НАТО «в основном имеют практически неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков».

«У НАТО нет недостатка ни в танках, ни в танковых боеприпасах», — сказал он.

Ранее Ландсбергис призвал коллег по НАТО предоставить Украине танки.

«Сохраняйте спокойствие и дайте танки», — написал он в Twitter.

29−30 ноября в румынском Бухаресте состоится знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса соберутся в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.