Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне — министр обороны

29 октября, 13:22
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Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 (Фото:Gerben van Es/Ministerie van Defensie/Wikipedia)

Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 (Фото:Gerben van Es/Ministerie van Defensie/Wikipedia)

Литва планирует отремонтировать для Вооруженных Сил Украины минимум 12 немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Две гаубицы уже на пути в Украину после ремонта.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

По его словам, сейчас две гаубицы PzH 2000 после ремонта уже направляются в Украину, еще две везут в Литву на ремонт.

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«Ожидается, что в Литве будет отремонтировано, по меньшей мере, 12 из них», — отметил Анушаускас.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1586273232511848449?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1586273232511848449%7Ctwgr%5Eb4215a0c1ea8aa9caa6b4ee0cc8326fde6ba781f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fadm.espreso.tv%2Fnews%2Fedit%2F518871

В четверг, 27 октября, Литва отправила в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.

26 октября командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что предложит не передавать Украине гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, которые есть у Литвы, потому что у самой страны уже «предел» в количестве вооружения.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Помощь Литва Артиллерия Ремонт САУ Гаубицы Война России против Украины

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