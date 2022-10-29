Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне — министр обороны 29 октября, 13:22 Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 (Фото:Gerben van Es/Ministerie van Defensie/Wikipedia)

Литва планирует отремонтировать для Вооруженных Сил Украины минимум 12 немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Две гаубицы уже на пути в Украину после ремонта.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

По его словам, сейчас две гаубицы PzH 2000 после ремонта уже направляются в Украину, еще две везут в Литву на ремонт.

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«Ожидается, что в Литве будет отремонтировано, по меньшей мере, 12 из них», — отметил Анушаускас.

В четверг, 27 октября, Литва отправила в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.

26 октября командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что предложит не передавать Украине гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, которые есть у Литвы, потому что у самой страны уже «предел» в количестве вооружения.