Германия предоставит Украине дополнительные 40 миллионов евро зимней помощи

Германия выделит дополнительную зимнюю помощь Украине на 40 миллионов евро из-за масштабных российских атак на инфраструктуру.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Иоганн Вадефуль, сообщает N-tv.

Средства будут направлены на гуманитарные нужды. В частности, на ремонт систем отопления и поврежденных домов, а также на доставку генераторов и предметов первой необходимости.

11 ноября издание Welt сообщило, что Германия планирует в 2026 году увеличить помощь Украине еще на 3 млрд евро до 11,5 млрд евро.

Ранее агентство Reuters ссылаясь на два правительственных источника, писало, что Германия в своем бюджете на 2026 год планирует выделить для Украины 8,5 млрд евро. Собеседник агентства отмечал, что дополнительные средства должны покрыть расходы на приобретение артиллерии, дронов, бронированных транспортных средств и замену двух систем Patriot.

По словам источника Reuters, канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал планы по помощи Украине.

2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Германия поставила Украине обещанные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что зима 2025 года может стать поворотным моментом в войне и отметил, что Германия обещает Украине всестороннюю поддержку.