Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставляет €400 млн на производство украинских дальнобойных дронов. По его словам, их применение по целям в глубине России уже приносит результат.

Об этом Писториус заявил во время пресс-конференции по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе в среду, 15 октября, сообщает Укринформ.

«Германия предоставляет €400 млн на закупку дальнобойных дронов. Это помогает Украине поражать российские логистические объекты далеко за линией фронта. Мы видим определенные успехи», — сказал глава немецкого оборонного ведомства.

По словам Писториуса, «Путину дома все труднее подавать эту войну как успех». Он отметил, что Берлин в 2025 году предоставляет Украине поддержку объемом около €9 млрд. Также министр обороны заверил в продолжении поддержки.

«Наша поддержка будет оставаться на этом уровне. Из этой суммы мы сейчас готовим пакет на €2 млрд. Он будет включать системы противоракетной обороны, современные радарные технологии и боеприпасы. Мы также, конечно, участвуем в PURL, с инвестицией в $500 млн», — говорит Писториус.

По словам министра обороны, поддержка ПВО Украины будет оставаться в приоритете Германии. Впрочем, также будут направлены инвестиции в мероприятия по противодействию дронам.

15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Это уже 31-е заседание Рамштайна. Его созывают Великобритания и Германия.

В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом масштабном пакете помощи для Украины на более чем €2 млрд.