Германия выделяет €400 млн на производство украинских дальнобойных дронов — Писториус

15 октября, 19:53
Поделиться:
Министр обороны Германии Борис Писториус (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Министр обороны Германии Борис Писториус (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставляет €400 млн на производство украинских дальнобойных дронов. По его словам, их применение по целям в глубине России уже приносит результат.

Об этом Писториус заявил во время пресс-конференции по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе в среду, 15 октября, сообщает Укринформ.

Реклама

«Германия предоставляет €400 млн на закупку дальнобойных дронов. Это помогает Украине поражать российские логистические объекты далеко за линией фронта. Мы видим определенные успехи», — сказал глава немецкого оборонного ведомства.

По словам Писториуса, «Путину дома все труднее подавать эту войну как успех». Он отметил, что Берлин в 2025 году предоставляет Украине поддержку объемом около €9 млрд. Также министр обороны заверил в продолжении поддержки.

«Наша поддержка будет оставаться на этом уровне. Из этой суммы мы сейчас готовим пакет на €2 млрд. Он будет включать системы противоракетной обороны, современные радарные технологии и боеприпасы. Мы также, конечно, участвуем в PURL, с инвестицией в $500 млн», — говорит Писториус.

Читайте также:
Дания выделила $171 млн на поддержку украинского флота, ремонт танков и обучение военных

По словам министра обороны, поддержка ПВО Украины будет оставаться в приоритете Германии. Впрочем, также будут направлены инвестиции в мероприятия по противодействию дронам.

15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Это уже 31-е заседание Рамштайна. Его созывают Великобритания и Германия.

В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом масштабном пакете помощи для Украины на более чем €2 млрд.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины Дроны Борис Писториус

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies