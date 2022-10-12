Франция в ближайшие недели передаст Украине системы ПВО — Макрон 12 октября, 22:30 Президент Франции не уточнил, какой тип оружия будет передан Киеву (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Франция в ближайшие недели поставит Украине радары и системы ПВО, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Макрона, французская техника поможет Украине отражать атаки российских беспилотников.

Президент Франции не уточнил, какой тип оружия будет передан Киеву.

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Ранее СМИ сообщали, что Франция могла пообещать передать Украине три аналога РСЗО HIMARS своей модификации во время встречи в формате Рамштайн, которая состоялась 12 октября в Брюсселе.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня во время встречи в формате Рамштайн был вопрос усиления ПВО.