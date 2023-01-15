«Мы в решающей фазе войны»: Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине

15 января, 19:36
Поделиться:
Йенс Столтенберг (Фото:TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

Йенс Столтенберг (Фото:TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

В НАТО ожидают, что в ближайшее время Запад может предоставить Украине более тяжелое вооружение.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Handelsblatt.

«Недавние обещания по тяжелой военной технике важны — и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше», — сказал генсек НАТО.

Видео дня

Он отметил, что предоставление оружия для победы Украины важно, ведь «мы находимся в решающей фазе войны».

Читайте также:
Украина начала получать тяжелую технику от союзников — Ермак

11 января генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По итогам переговоров Столтенберг призвал страны Запада передать ВСУ более современное оружие.

https://www.youtube.com/embed/Knbp9WgzRT8
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   НАТО Вооружение Йенс Столтенберг Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X