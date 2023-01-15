«Мы в решающей фазе войны»: Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине 15 января, 19:36 Йенс Столтенберг (Фото:TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

В НАТО ожидают, что в ближайшее время Запад может предоставить Украине более тяжелое вооружение.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Handelsblatt.

«Недавние обещания по тяжелой военной технике важны — и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше», — сказал генсек НАТО.

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Он отметил, что предоставление оружия для победы Украины важно, ведь «мы находимся в решающей фазе войны».

11 января генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По итогам переговоров Столтенберг призвал страны Запада передать ВСУ более современное оружие.