Израиль увеличит помощь Украине в гуманитарной сфере — МИД 19 января, 16:58 Флаг Израиля (Фото:Oleg Vakhromov/Unsplash)

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что государство планирует усилить помощь Украине в гуманитарной и других сферах.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам первого разговора с Коэном в четверг, 19 января.

По словам Кулебы, Коэн во время разговора с ним осудил российскую агрессию против Украины.

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В рамках диалога министры обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и способы противодействия общим угрозам безопасности.

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13 января посол Украины Евгений Корнийчук сообщил, что Израиль передаст украинской стороне технологии, связанные с разумным оповещением о ракетных атаках и дронах. При этом он добавил, что существует множество проектов, которые публично комментировать пока нельзя.

