Помощь на 400 млн евро. Финляндия направит Украине тяжелое вооружение и боеприпасы 20 января, 10:32 Флаг Финляндии (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил выделение 12-го пакета военной помощи Украине, в который войдут тяжелое вооружение и боеприпасы.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщила пресс-служба правительства Финляндии.



Пакет будет включать вооружение более чем на 400 миллионов евро. В общей сложности Финляндия выделила Украине военную помощь на 590 млн евро.



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В финляндском правительстве отметили, что часть помощи страна может направлять благодаря сотрудничеству со Швецией.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что его страна может передать Украине небольшое количество танков Leopard. 16 января министр обороны страны Микко Савола сообщил, что вопрос предоставления такой техники будет обсуждаться на встрече в формате Рамштайн 20 января.

