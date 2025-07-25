Германия поставила Украине уже более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и готовит к отправке еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Украины в ФРГ Алексей Макеев.

«Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, которые можно было поймать в лесах всего мира — уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах», — сказал он.

Посол добавил, что эта немецкая система успешно себя зарекомендовала в Украине и имеет высокий уровень эффективности прежде всего против шахедов. Впрочем, он отметил, что сейчас тактика применения россиянами дронов изменилась, что затрудняет поражение по целям.

Макеев сообщил, что необходимые Украине системы ПВО IRIS-T продолжают поставляться Германией.

«Уже семь систем зашло, восьмая заходит», — сказал он.

21 июля глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что США и Германия договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что эти комплексы поступят «в ближайшее время».

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.