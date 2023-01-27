Германия передала Украине дополнительные ракеты для IRIS-T
Система IRIS-T (Фото:_AD_CHANEL6/Twitter)
Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, который включает боекомплект для системы ПВО IRIS-T.
Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.
Пакет помощи от Германии включает:
- ракеты для IRIS-T SLM;
- 13 грузовиков;
- два погрузчика 15 т;
- 12 автопоездов и четыре полуприцепа;
- 12 патрульных машин;
- два пикапа.
Также Германия обновила список оружия, которое планирует отправить для ВСУ:
- 14 боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;
- две БРЭМ Bergepanzer 3;
- две РЛС воздушного наблюдения;
- 78 тягачей и 86 полуприцепов.
11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать Украине.
24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T «как можно быстрее». До этого бывшая глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в 2023 году.