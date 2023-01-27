Германия передала Украине дополнительные ракеты для IRIS-T

27 января, 16:08
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Система IRIS-T (Фото:_AD_CHANEL6/Twitter)

Система IRIS-T (Фото:_AD_CHANEL6/Twitter)

Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, который включает боекомплект для системы ПВО IRIS-T.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Пакет помощи от Германии включает:

  • ракеты для IRIS-T SLM;
  • 13 грузовиков;
  • два погрузчика 15 т;
  • 12 автопоездов и четыре полуприцепа;
  • 12 патрульных машин;
  • два пикапа.

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Также Германия обновила список оружия, которое планирует отправить для ВСУ:

  • 14 боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;
  • две БРЭМ Bergepanzer 3;
  • две РЛС воздушного наблюдения;
  • 78 тягачей и 86 полуприцепов.

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать Украине.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T «как можно быстрее». До этого бывшая глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в 2023 году.

https://www.youtube.com/embed/I1Vv5RseTAs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Ракеты Военная помощь IRIS-T SLM

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