Германия передала Украине дополнительные ракеты для IRIS-T

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать Украине.

Также Германия обновила список оружия, которое планирует отправить для ВСУ:

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, который включает боекомплект для системы ПВО IRIS-T .

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