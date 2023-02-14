Встреча в формате Рамштайн. Союзники помогут Украине во время контрнаступления весной — Остин 14 февраля, 13:36 Остин заявил, что союзники окажут новую поддержку Украине в условиях единства и срочности (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Союзники помогут Украине удержаться и продвинуться во время контрнаступления весной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу в формате Рамштайн в Брюсселе.

По его словам, Украина показала, что у нее есть все шансы на победу.

«Все больше стран спешат помочь Украине в борьбе за ее территорию, суверенитет и свободу. Эта Контактная группа ясно дала понять, что мы будем поддерживать борьбу Украины за свободу в течение длительного времени — и поможем Украине удержаться и продвинуться вперед во время весеннего контрнаступления», — отметил Остин.

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Глава Пентагона добавил, что в условиях единства и срочности союзники снова окажут Украине обещанную поддержку.

«Мы передадим возможности в руки обученных украинских сил, чтобы они могли быть интегрированы на поле боя», — резюмировал он.

Остин также заявил, что Украина нуждается в увеличении военной помощи — США и союзники по НАТО готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Он назвал развязанную Россией войну «испытанием на века», но попытка диктатора Владимира Путина захватить Киев и свергнуть правительство Украины провалилась.

14 февраля в Брюсселе проходит встреча в формате Рамштайн с участием представителей из более чем 50 стран. На ней также присутствует министр обороны Украины Алексей Резников.

8 февраля по итогам поездки президента Владимира Зеленского Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Премьер-министр Британии Риши Сунак также заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонительном пакете от Великобритании», включающем дальнобойное оружие.

Комментируя возможность предоставления Украине боевых самолетов, британский премьер Риши Сунак сказал, что ничего нельзя исключать, когда речь идет о военной поддержке Украины.

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров. Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.