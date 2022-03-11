«Путин нефартовый». Какова перспектива переговоров Киева с Москвой и насколько близка Украина к членству в ЕС — интервью с Климкиным 11 марта, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Полицейский прощается с семьей, убегающей от наступления русских войск (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

10 марта министры иностранных дел Украины и РФ Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров провели переговоры по прекращению военных действий, однако добиться результатов не удалось. В то же время, Лавров сообщил о возможности встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

В интервью Радио НВ дипломат Павел Климкин объяснил, что означают такие переговоры и на каком уровне действительно будут решать вопросы войны, а также оценил шансы Украины на вступление в Европейский Союз.

— Вы можете прокомментировать то, что произошло на встрече Лаврова и Кулебы?

— Я не ожидал ни прорыва, ни какого-либо позитива. Я не вижу желания Путина идти ни на какие компромиссы. Он иррационально настроен достигать своих целей. Это связано с его идеологией и ментальностью. Он считает, что Украины нет, украинская государственность — это нечто искусственное, украинский язык тоже, украинцы и россияне — один народ, украинской истории нет. Он в это искренне верит. В этом есть реальная проблема.

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Но, понимая, что первый раунд этой войны россияне проиграли, он не может [допустить], чтобы его понимали в России как слабого, неэффективного и неуспешного, как они говорят в России, нефартового. Поскольку Россия сегодня — это классическая диктатура, это больше не авторитарный режим. А если диктатор неэффективен, если его не боятся, то его либо меняют, либо диктатура коллапсирует. И здесь, на самом деле, мы не в простой ситуации, поскольку Путин и его режим ранены; весь имидж российской армии, как сильной непобедимой, тотально разрушен, но он будет пытаться достичь своих целей любыми средствами, потому что для него это уже личный вопрос.

Поэтому я и говорил, что от встречи Кулебы и Лаврова ничего особенного не ожидаю. Тем не менее сама встреча — это, конечно, позитив, ведь мы начали разговор с Россией на правительственном уровне.

— Понятно, зачем ехал на встречу Кулеба. А зачем ехал Лавров?

— Чтобы показать, что Россия готова поговорить. Путин готов говорить только о нашей капитуляции, хочет тотальной демилитаризации и главное — деукраинизации. Он хочет, чтобы мы стали федерацией, которая действительно контролировалась бы Россией. Он хочет, чтобы мы попали в сферу влияния России и следовали указаниям, инструкциям. Это не преувеличение, а реальное видение России по отношению к Украине. И это единственное, как они видят наше будущее. Поэтому какого-либо компромисса здесь по определению не может быть.

Реальные переговоры с сильной позицией с нашей стороны могут быть обеспечены только двумя факторами. Первый — украинцами, нашим сопротивлением, нашим желанием не только защищаться, а действовать проактивно. Второй — наши партнеры начали просыпаться, к сожалению, поздно, но начали вводить реальные санкции в отношении России. И эти санкции сработают, они эффективны. По оценкам [аналитиков], они отнимут у России 8−10% ВВП. Это реально круто. Проблема только в том, что российская экономика не сколлапсирует сегодня на завтра. То есть возникает вопрос о цене победы и о временных рамках этой победы. Это не абстрактные вопросы, это не вопросы нашей переговорной стратегии, а это вопросы наших жизней, Украины. Поэтому Путин считает, что время не идет в нашу пользу. На самом деле, оно не идет и в пользу Путина. Здесь нам нужно, чтобы Запад пошел дальше, чтобы он окончательно отрезал Россию от финансовой системы, ввел полную заморозку всех имеющихся финансовых ресурсов и начал работать с целью хотя бы ограничения импорта российских нефти и газа. Это ключевые вещи.

— Лавров сказал о возможности встречи Зеленского и Путина. Вы верите, что такая встреча будет? Что она может дать?

— Путин, по состоянию на сегодняшний день, не хочет встречаться с Зеленским. Он пытается показывать это во всех своих речах. Если он будет вынужден это делать, если начнет серьезный разговор, если его и мы, и наши партнеры подтолкнут к тому, что он будет искать компромисс, то такая встреча возможна.

Встреча сама по себе не принесет фантастический результат или прорыв без того, чтобы у нас была достойная позиция на переговорах. Со слабой позицией с Путиным говорить нельзя. Сейчас наша позиция совсем другая, чем перед войной, но ее нужно и дальше усиливать.

Наши западные друзья уже несколько дней ведут разговор о том, что давайте бросим Путину какую-нибудь кость, чтобы он сохранил себе лицо в России. Это тоже непростой разговор, поскольку предполагает компромиссы. Но о них я не хочу говорить, потому что это чувствительные вещи.

— Перейдем к переговорам украинской и российской делегации в Беларуси. Я не совсем понимаю, почему у нас такой состав делегации, но российский не понимаю вообще. Что на этих переговорах могут решить?

— Российская делегация, как и Лавров, будет просто отрабатывать свои инструкции. Это очень специфическая делегация с бывшим министром культуры [РФ Владимиром] Мединским. Это четкий намек Кремля (там же любят свой символизм) на то, что они хотят деукраинизации. [Мединский] и есть фанат деукраинизации. Поэтому, я думаю, его назначили главой этой делегации.

Я не очень верю, что [российская делегация] может проявлять хоть какие-то остатки креатива или вообще способна разговаривать. Думаю, они способны воспроизводить тезисы, которые им подготовили в Кремле. А реальные переговоры будут проходить в других форматах и, конечно, не публично.

— По-вашему, уже существует неформальная коммуникация Офиса президента с Кремлем?

— Я этого не знаю, но предполагаю, что да. Поскольку думать, что единственный канал общения — это делегации в Беловежской пуще, — и символизм плохой у этого, и это не тот уровень, на котором принимаются какие-то решения и на котором обмениваются столь серьезными вещами.

Одновременно есть другие форматы, в которых задействованы наши западные партнеры. Сейчас разговор будет проходить по разным трекам, и мы прекрасно понимаем, что будет и соревнование — кто и что из этих переговоров получит.

— Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз. Какие ваши прогнозы на этот счет? Президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что ЕС не может начать процедуру вступления страны, где идет война.

— Часть стран ЕС будут съезжать с активного рассмотрения этой заявки. Примером того, что в ЕС могут вступать страны, не контролирующие часть своей территории, есть Кипр. То есть, юридически и политически это можно сделать.

Некоторые страны ЕС, понимая, что мы станем частью Евросоюза, не будут идти быстро в процессе рассмотрения нашей заявки, чтобы не торпедировать шансы на дипломатический путь решения российской войны в Украине. Это было очевидно с самого начала. Это не значит, что мы проиграли. Это означает, что вопрос растягивается во времени. На сколько? Трудно сказать. На месте ЕС и зная настроенность отдельных стран, я бы дал Украине прямо сейчас европейскую перспективу и это было бы очень важно. Балканские страны получили сначала европейскую перспективу, а через три года — статус кандидата. Думаю, что нам три года ждать совсем не нужно, но европейскую перспективу получить сегодня было бы очень неплохо.

И Грузия с Молдовой присоединились, создав дополнительную ловушку. Они и к санкциям не присоединяются. Ходят такие слухи, что Грузия будет перевалочным пунктом для подсакционных товаров и меня очень беспокоят эти слухи. Раньше Лукашенко на этом зарабатывал, а сейчас Беларусь под санкциями, поскольку Лукашенко сообщник Путина. [11 марта] поедет в Москву и там его будет Ломать Путин, чтобы он к войне присоединился. Посмотрим, как Лукашенко будет отбиваться.

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