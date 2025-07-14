Байден назвал Трампа «лжецом» и заявил, что предоставлял все помилования лично

14 июля, 09:58
Поделиться:
Джо Байден назвал Дональда Трампа «лжецом» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден назвал Дональда Трампа «лжецом» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Бывший президент США Джо Байден заявил, что он устно предоставлял все помилования и смягчение наказания, изданные в конце своего срока. Он назвал президента Трампа и других республиканцев «лжецами».

В интервью The New York Times он подчеркнул, что он принимал все решения. Он объяснил, что попросил своих сотрудников использовать автоматическую ручку, которая воспроизводит его подпись на ордерах о помиловании, поскольку «речь идет об очень многих людях».

Это было первое интервью Байдена о параллельных расследованиях, начатых Белым домом, Министерством юстиции и Конгрессом, о серии решений о помиловании, принятых экс-президентом в последние недели его пребывания в должности.

Реклама

Читайте также:
Контрольный выстрел. Байден ужесточил санкции против России, после того, как защитил их от отмены Трампом

Как пишет издание, республиканцы в Конгрессе требовали допросов под присягой с бывшими помощниками Байдена, что побудило их нанять собственных адвокатов. Сообщается, что некоторые адвокаты предупреждали своих клиентов не говорить публично и об опасности показаний, поскольку Министерство юстиции может быть готово предъявить обвинения в лжесвидетельстве из-за любого несоответствия, каким бы незначительным оно ни было.

20 января Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи.

Ранее Байден за несколько часов до своего ухода с должности использовал право помилования, чтобы защитить людей, которым Дональд Трамп угрожал местью.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Джо Байден Дональд Трамп США Война России против Украины

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Начгенштаба – о «гуманитарном городе» в Рафиахе: Это неосуществимый проект
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies