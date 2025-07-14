Байден назвал Трампа «лжецом» и заявил, что предоставлял все помилования лично
Джо Байден назвал Дональда Трампа «лжецом» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Бывший президент США Джо Байден заявил, что он устно предоставлял все помилования и смягчение наказания, изданные в конце своего срока. Он назвал президента Трампа и других республиканцев «лжецами».
В интервью The New York Times он подчеркнул, что он принимал все решения. Он объяснил, что попросил своих сотрудников использовать автоматическую ручку, которая воспроизводит его подпись на ордерах о помиловании, поскольку «речь идет об очень многих людях».
Это было первое интервью Байдена о параллельных расследованиях, начатых Белым домом, Министерством юстиции и Конгрессом, о серии решений о помиловании, принятых экс-президентом в последние недели его пребывания в должности.
Как пишет издание, республиканцы в Конгрессе требовали допросов под присягой с бывшими помощниками Байдена, что побудило их нанять собственных адвокатов. Сообщается, что некоторые адвокаты предупреждали своих клиентов не говорить публично и об опасности показаний, поскольку Министерство юстиции может быть готово предъявить обвинения в лжесвидетельстве из-за любого несоответствия, каким бы незначительным оно ни было.
20 января Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи.
Ранее Байден за несколько часов до своего ухода с должности использовал право помилования, чтобы защитить людей, которым Дональд Трамп угрожал местью.