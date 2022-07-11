Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине — Дуда 11 июля, 16:46 Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 11 июля, внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса полякам в Украине.

Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда, говоря об отношениях Польши и Украины в 79-ю годовщину Волынской трагедии во время Второй мировой войны, пишет Польское радио.



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«Сегодня президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине… Сегодня Украина этим жестом президента символически приглашает нас: „Мы приветствуем вас здесь на особых правах“. Пусть это будет для нас неким знаком»", — сказал Дуда.



По его словам, сейчас в отношениях Украины и Польши больше поступков, чем слов, а «неосторожные, глупые слова имеют немедленные последствия».

Дуда добавил, что вражда между Польшей и Украиной была бы выгодна только России — «стране, которая сегодня пытается лишить Украину свободы и земли, забрать у Украины независимость, мечту о собственной суверенной, независимой, сильной стране, которую украинцы годами воплощали в жизнь».

Владимир Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши 22 мая. На сайте парламента пока не сообщается о законопроекте.



Президент Украины подчеркивал, что лидеры Польши и стран Балтии с самого начала были первыми во всем, что касается поддержки Украины. Анджей Дуда приехал в Украину 13 апреля вместе с коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии.

22 мая польский президент стал первым из мировых лидеров, лично выступивших в Верховной Раде после начала полномасштабной войны. В частности, он заявил, что украинцы в Польше — «не беженцы, а наши гости», и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС.

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