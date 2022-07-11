Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине — Дуда

11 июля, 16:46
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 11 июля, внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса полякам в Украине.

Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда, говоря об отношениях Польши и Украины в 79-ю годовщину Волынской трагедии во время Второй мировой войны, пишет Польское радио.

Видео дня

«Сегодня президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине… Сегодня Украина этим жестом президента символически приглашает нас: „Мы приветствуем вас здесь на особых правах“. Пусть это будет для нас неким знаком»", — сказал Дуда.

Читайте также:
https://twitter.com/prezydentpl/status/1546440894949236737

По его словам, сейчас в отношениях Украины и Польши больше поступков, чем слов, а «неосторожные, глупые слова имеют немедленные последствия».

Дуда добавил, что вражда между Польшей и Украиной была бы выгодна только России — «стране, которая сегодня пытается лишить Украину свободы и земли, забрать у Украины независимость, мечту о собственной суверенной, независимой, сильной стране, которую украинцы годами воплощали в жизнь».

Владимир Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши 22 мая. На сайте парламента пока не сообщается о законопроекте.

Читайте также:
«НАТО парализован». Англия, Польша и Балтийские страны готовы серьезно обсуждать участие в войне на стороне Украины — Пионтковский

Президент Украины подчеркивал, что лидеры Польши и стран Балтии с самого начала были первыми во всем, что касается поддержки Украины. Анджей Дуда приехал в Украину 13 апреля вместе с коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии.

22 мая польский президент стал первым из мировых лидеров, лично выступивших в Верховной Раде после начала полномасштабной войны. В частности, он заявил, что украинцы в Польше — «не беженцы, а наши гости», и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС.

Украина и Польша вместе. Почему Старая Европа против? – Владимир Вятрович, историк

https://www.youtube.com/embed/7Zr5dss31Tk
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Польша Верховная Рада Законопроект Украина-Польша Иностранцы Владимир Зеленский Анджей Дуда Волынская трагедия

Эксклюзивы НВ

Дебора Револтела
Главный экономист и директор экономического департамента ЕИБ
Экономический шок от войны в Украине

Сбои в торговле и инфляция в Украине оказывают давление на компании и домохозяйства, угрожая сорвать восстановление Европы и погрузить многих людей в бедность.

11 июля, 12:20
Эксперты
Лео Бабаута: «Составьте список того, что для вас по-настоящему важно» (Фото:Pixabay/Pexels)
С чистого листа. Три вопроса, которые многое изменят в вашей жизни
Лео Бабаута
Супермаркеты Сильпо входят в Fozzy Group (Фото:kiev.informator)
«Странный дефицит товаров» /
Насколько увеличился средний чек в Сильпо и какие продукты стало сложно купить
10 июля, 22:38
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X