Полторак заявил, что получил важные советы от советников НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак встретился со стратегическими советниками высокого уровня от стран НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, которые связанны с дальнейшими этапами реформирования системы управления ВСУ.
"Мы имели плодотворный разговор, и для меня лично чрезвычайно важные советы наших партнеров", - сказал министр.
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По словам Полторака, главное, чтобы во время реформ тщательно придерживались соответствия всем основным принципам построения армий стран НАТО, чтобы в дальнейшем достичь совместимости с ними.
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