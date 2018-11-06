Полторак заявил, что получил важные советы от советников НАТО

Глава Минобороны провел встречу со стратегическими советниками высокого уровня от стран НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак встретился со стратегическими советниками высокого уровня от стран НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, которые связанны с дальнейшими этапами реформирования системы управления ВСУ.

"Мы имели плодотворный разговор, и для меня лично чрезвычайно важные советы наших партнеров", - сказал министр.

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По словам Полторака, главное, чтобы во время реформ тщательно придерживались соответствия всем основным принципам построения армий стран НАТО, чтобы в дальнейшем достичь совместимости с ними.