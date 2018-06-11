Полторак: Российские войска в Приднестровье угрожают Украине и Молдове

Российские войска, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья, угрожают и Украине, и Молдове, заявил министр обороны Степан Полторак на встрече со своим молдавским коллегой Эудженом Стурзой.
Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что Россия продолжает гибридную агрессию на Донбассе, увеличивает ударный военный потенциал в Крыму и дестабилизирует Черноморско-Азовский регион.
Главы Министерств обороны двух стран обсудили вопросы обмена опытом по противодействию гибридным угрозам, а также дальнейшее сотрудничество в вопросах реформирования армии.
Напомним, власти Молдовы, которые требуют от России, чтобы та убрала свои войска из оккупированного ею Приднестровского региона, решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.
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В свою очередь спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил о готовности Киева предоставить коридор для вывода российских войск из Приднестровья.
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