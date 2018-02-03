Полторак обсудил с главой Пентагона детали передачи летального оружия Украине

Министры обороны Украины и США Степан Полторак и Джеймс Мэттис достигли "полного понимания" в вопросе передачи американского летального оружия в Украину, заявил глава украинского оборонного ведомства, передает Укринформ.

"Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением США о передаче летальной оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", - отметил глава украинского оборонного ведомства.

Министр поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по поводу передачи летального вооружения Украине. Он назвал это "большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ". Это также, по его словам, является сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной.

"Решение было своевременным и правильным, и передача будет осуществлена своевременно и очень продуманно", - подытожил украинский министр.

Как передает Голос Америки, Мэттис и Полторак также обсудили выполнение Минских соглашений.

"Мы применяем дипломатию в попытке добиться, чтобы Россия выполняла Минские соглашения. И мы будем продолжать эти усилия через наш Государственный департамент. Мы активно задействованы, и это то направление, которым мы выбираем", – подчеркнул министр обороны США.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что оборонная помощь от американского правительства будет предоставлена Киеву бесплатно.