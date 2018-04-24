Полторак: Численность миротворцев на Донбассе может составить от 10 до 40 тысяч

Полторак: Мы четко понимаем, как надо взаимодействовать с миссией

Численность миротворческой миссии на Донбассе может составить от 10 до 40 тысяч в зависимости от поставленных задач, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью ВВС Украина.

"Может быть два варианта: поддержание мира и принуждение к миру. Если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тысяч. Если речь будет идти о принуждении к миру, то цифра может быть 35-40 тысяч", - пояснил он.

Полторак добавил, что в Генштабе понимают, как нужно взаимодействовать с миссией.

"У нас есть огромный опыт: многие офицеры, генералы, военнослужащие прошли миротворческие миссии - начиная от начальника Генштаба, завершая командирами частей. Поэтому мы четко понимаем, как надо взаимодействовать с миссией", - резюмировал министр.

Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

В Генштабе ВСУ заявили, что Украина готовится к возможному вводу миротворцев ООН на Донбасс.