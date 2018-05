Полтонны секретных бумаг. Израиль спровоцировал новый спор вокруг ядерной программы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 апреля заявил, что израильской разведке удалось получить в свое распоряжение огромный массив секретных документов Ирана, свидетельствующих о том, что Тегеран втайне продолжал свою ядерную программу, хотя официально заявил миру о ее приостановке и сворачивании.

Резонансное заявление Нетаньяху подогрело дискуссию между США и другими мировыми державами вокруг нынешнего ядерного соглашения с Ираном. В 2015 году США, Китай, Россия, Франция, Германия и Великобритания подписали договор с Ираном, который обязался свернуть свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

Однако президент США Дональд Трамп неоднократно называл соглашение худшим из когда-либо подписанных и заявлял о намерении выйти из договора 12 мая 2018 года.

НВ рассказывает об архиве, который продемонстрировал миру Нетаньяху, и о том, как это может повлиять на сделку с Ираном.

По словам Нетаньяху, израильской разведке удалось заполучить 55 тыс. страниц секретных документов ядерной программы Ирана общим весом в полтонны, а также 55 тыс. файлов на 183 компакт-дисках.

Чтобы рассказать миру о деталях этого архива, премьер Израиля в прямом эфире провел целое шоу-презентацию на английском языке. В ходе демонстрации, состоявшейся в здании министерства обороны в Тель-Авиве, Нетаньяху сорвал покрывала с двух стеллажей – один был полон папок с документами, на другом размещались сотни компакт-дисков.

Кроме того, лидер Израиля продемонстрировал слайд-шоу с наиболее красноречивыми выдержками из этих документов, периодически перемежаемое слайдом с лаконичным месседжем: "Иран лгал".

"Вот что находится в этих досье: уличающие документы, уличающие карты, уличающие презентации, уличающие чертежи, уличающие фотографии, уличающие видео и многое другое", - заявил Нетаньяху.

По его словам, документы относятся к иранской программе по развитию ядерного оружия под названием Проект Амад (1999-2003) и доказывают, "что Иран бесстыдно врал, заявляя, что никогда не разрабатывал ядерное оружие". На самом деле, подчеркнул Нетаньяху, целью Проекта Амад была разработка пяти ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Для этого Иран готовился к проведению ядерных испытаний и разрабатывал способы производства боеголовок, а также других ключевых элементов программы по созданию ядерного оружия. Программа рассматривала пять возможных мест на территории Ирана, где могли бы пройти такие испытания.

Нетаньяху заявил, что Израиль уже передал собранные документы спецслужбам США и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), а также направит их лидерам Франции и Германии.

Кроме того, израильский премьер-министр в своем выступлении упомянул нынешнее ядерное соглашение с Ираном и выразил надежду, что в ближайшее время Белый дом примет решение его расторгнуть.

"Это ужасная сделка, которая никогда не должна была быть заключена, и через несколько дней президент Трамп примет решение о том, что делать с ядерным соглашением, - отметил Нетаньяху. - Я уверен, что он поступит правильно. Правильно для США, правильно для Израиля, и правильно для мира во всем мире".

Многолетние напряженные отношения Израиля и Ирана обострились после того, как Тегеран стал наращивать свое военное присутствие в Сирии в поддержку режима Башара Асада. Как известно, Сирия граничит с Израилем.

Официальные лица Ирана незамедлительно отреагировали на громкое заявление Нетаньяху, отвергнув все обвинения в адрес страны.

Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана, в своем Twitter назвал израильского премьера "мальчиком, который никак не перестанет кричать "волк!" и снова это делает". Он также назвал данные, обнародованные Нетаньяху "старыми обвинениями, которые МАГАТЭ уже рассматривала".

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times.