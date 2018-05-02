Полтонны секретных бумаг. Израиль спровоцировал новый спор вокруг ядерной программы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 апреля заявил, что израильской разведке удалось получить в свое распоряжение огромный массив секретных документов Ирана, свидетельствующих о том, что Тегеран втайне продолжал свою ядерную программу, хотя официально заявил миру о ее приостановке и сворачивании.

Резонансное заявление Нетаньяху подогрело дискуссию между США и другими мировыми державами вокруг нынешнего ядерного соглашения с Ираном. В 2015 году США, Китай, Россия, Франция, Германия и Великобритания подписали договор с Ираном, который обязался свернуть свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

Однако президент США Дональд Трамп неоднократно называл соглашение худшим из когда-либо подписанных и заявлял о намерении выйти из договора 12 мая 2018 года.

НВ рассказывает об архиве, который продемонстрировал миру Нетаньяху, и о том, как это может повлиять на сделку с Ираном.

О чем рассказал Нетаньяху

По словам Нетаньяху, израильской разведке удалось заполучить 55 тыс. страниц секретных документов ядерной программы Ирана общим весом в полтонны, а также 55 тыс. файлов на 183 компакт-дисках.

Чтобы рассказать миру о деталях этого архива, премьер Израиля в прямом эфире провел целое шоу-презентацию на английском языке. В ходе демонстрации, состоявшейся в здании министерства обороны в Тель-Авиве, Нетаньяху сорвал покрывала с двух стеллажей – один был полон папок с документами, на другом размещались сотни компакт-дисков.

Нетаньяху продемонстрировал объем данных, собранных израильской разведкой / Фото ЕРА

Кроме того, лидер Израиля продемонстрировал слайд-шоу с наиболее красноречивыми выдержками из этих документов, периодически перемежаемое слайдом с лаконичным месседжем: "Иран лгал".

"Вот что находится в этих досье: уличающие документы, уличающие карты, уличающие презентации, уличающие чертежи, уличающие фотографии, уличающие видео и многое другое", - заявил Нетаньяху.

По его словам, документы относятся к иранской программе по развитию ядерного оружия под названием Проект Амад (1999-2003) и доказывают, "что Иран бесстыдно врал, заявляя, что никогда не разрабатывал ядерное оружие". На самом деле, подчеркнул Нетаньяху, целью Проекта Амад была разработка пяти ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Для этого Иран готовился к проведению ядерных испытаний и разрабатывал способы производства боеголовок, а также других ключевых элементов программы по созданию ядерного оружия. Программа рассматривала пять возможных мест на территории Ирана, где могли бы пройти такие испытания.

Нетаньяху заявил, что Израиль уже передал собранные документы спецслужбам США и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), а также направит их лидерам Франции и Германии.

Кроме того, израильский премьер-министр в своем выступлении упомянул нынешнее ядерное соглашение с Ираном и выразил надежду, что в ближайшее время Белый дом примет решение его расторгнуть.

"Это ужасная сделка, которая никогда не должна была быть заключена, и через несколько дней президент Трамп примет решение о том, что делать с ядерным соглашением, - отметил Нетаньяху. - Я уверен, что он поступит правильно. Правильно для США, правильно для Израиля, и правильно для мира во всем мире".

Многолетние напряженные отношения Израиля и Ирана обострились после того, как Тегеран стал наращивать свое военное присутствие в Сирии в поддержку режима Башара Асада. Как известно, Сирия граничит с Израилем.

Мировая реакция: ЕС и США разошлись во мнениях

Иран

Официальные лица Ирана незамедлительно отреагировали на громкое заявление Нетаньяху, отвергнув все обвинения в адрес страны.

Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана, в своем Twitter назвал израильского премьера "мальчиком, который никак не перестанет кричать "волк!" и снова это делает". Он также назвал данные, обнародованные Нетаньяху "старыми обвинениями, которые МАГАТЭ уже рассматривала".

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK — Javad Zarif (@JZarif) 30 апреля 2018 г.

Ранее на протяжении многих лет Иран неоднократно утверждал, что никогда не пытался разрабатывать ядерное оружие и вел лишь научные исследования. В 2015 году Тегеран подписал соглашение с шестью государствами - США, Китаем, Россией, Францией, Германией и Великобританией, - обязавшись свернуть свою ядерную программу в обмен на отмену санкций.

В рамках этого соглашения Тегеран сократил количество центрифуг на заводах по обогащению урана в Натанзе и Фордо, а также отправил тонны обогащенного урана на хранение в Россию.

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США

Президент США Дональд Трамп с одобрением воспринял данные, обнародованные израильским премьером.

"Это доказывает, что я был стопроцентно прав", - заявил Трамп выступая в Белом доме перед журналистами. Вместе с тем, он заявил, что не исключает решения проблемы иранского соглашения через переговоры об изменении условий договора.

В администрации Трампа также заявили о том, что США "знают об информации, обнародованной Израилем, и продолжают ее изучать".

У Ирана есть мощная секретная ядерная программа, которую он пытался и не смог скрыть от мира и собственного народа

"Эта информация дает новые и убедительные сведения об усилиях Ирана по разработке ядерного оружия, - говорится в официальном заявлении Белого дома. - Эти факты согласуются с тем, что уже давно было известно Соединенным Штатам: у Ирана есть мощная секретная ядерная программа, которую он пытался и не смог скрыть от мира и от собственного народа. Иранский режим показал, что будет использовать разрушительное оружие против своих соседей и других стран. У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия".

Остроты мировой дискуссии добавил и Госсекретарь США Майк Помпео, по словам которого полученные Израилем документы "без сомнения, показывают, что иранский режим не сказал правду", а его ядерная программа не была мирной.

Такие заявления усилили обеспокоенность многих европейских стран относительно намерений Трампа разорвать сделку с Ираном.

Евросоюз

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини не нашла в презентации израильского премьера Биньямина Нетаньяху доказательств того, что Иран каким-либо образом нарушает международное соглашение, вступившее в силу в начале 2016 года.

Могерини также подчеркнула, что подобные доказательства должны быть предоставлены в МАГАТЭ и что эта организация до сих пор подтверждала выполнение Ираном своих обязательств.

В рамках сделки с Ираном эксперты МАГАТЭ имеют право в любое время инспектировать ядерные объекты страны / Фото ЕРА

Великобритания

Правительство Великобритании в официальном заявлении подчеркнуло, что власти страны не никогда не питали иллюзий относительно ядерной программы Ирана, и тем важнее сохранить международную договоренность с Тегераном.

"Мы никогда не были наивными в отношении Ирана и его ядерных намерений. Именно поэтому инспекции МАГАТЭ, согласованные в рамках ядерной сделки Ирана, являются одними из самых масштабных и надежных в истории международных ядерных соглашений", - говорится в заявлении британского правительства.

МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии в ответ на презентацию Нетаньяху заявило, что "не располагает достоверными сведениями о деятельности Ирана, направленной на разработку ядерного оружия после 2009 года".

В организации напомнили, что совет директоров МАГАТЭ закрыл данный вопрос на основании доклада, представленного ему в 2015 году.

Эксперты: Израиль не показал ничего нового

В ответ на резонансные обвинения, озвученные премьером Израиля, многие профильные специалисты обратили внимание на то, что он не предоставил новых сведений о ядерной программе Ирана.

"В материалах, которые показал Нетаньяху, нет ничего нового. Все это информация, которой уже располагало МАГАТЭ и которую агентство уже комментировало", - цитирует телеканал СNN Марка Фицпатрика, исполнительного директора Международного института стратегических исследований (Лондон) и эксперта в области нераспространения ядерного оружия.

Аудиторию израильского премьер-министра составляет лишь один человек – Трамп. И он, к сожалению, вряд ли придет к такому же заключению [сохранить сделку с Ираном]

Документы, показанные израильским премьером, носят скорее исторический характер и касаются активности Ирана до 2003 года, обращает внимание еще один эксперт Джеффри Льюис, научный сотрудник Института стратегических исследований Миддлбери (США)

"Все, что рассказал Нетаньяху […], до мельчайших деталей уже было описано в итоговом докладе МАГТАЭ об иранской ядерной программе, поэтому не прозвучало ничего нового о ее размахе", - отмечает Льюис в комментарии СNN.

Такого же мнения придерживается и экс-ассистент Барака Обамы Роб Маллэй, участвовавший в переговорах о мирной сделке с Ираном. В своем Twitter он подчеркнул, что презентация Нетаньяху не принесла ничего нового и была нацелена лишь на то, чтобы подтолкнуть Трампа к разрыву сделки с Ираном.

"Для тех, кто следит за иранским ядерным досье, нет ничего нового в презентации Биби [Биньямина Нетаньяху]. Она лишь еще раз доказывает необходимости ядерной сделки [с Ираном], - убежден Маллэй. – Но аудиторию израильского премьер-министра составляет лишь один человек – Трамп. И он, к сожалению, вряд ли придет к такому же заключению [сохранить сделку]".