Посла Польши в России вызвали в МИД страны-агрессора из-за инцидента с красной краской 9 мая 11 мая, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Российского посла в Варшаве Сергея Андреева облили красной краской (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Посла Польши в России Кшиштофа Краевского вызвали в Министерство иностранных дел страны-агрессора из-за инцидента с красной краской 9 мая.

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Об этом сообщает RMF FM.

«Меня вызвали в МИД России, где выразили устный протест по поводу инцидента в Мавзолее советских воинов 9 мая. В ответ я буквально повторил полную позицию МИД Польши, высказанную министром иностранных дел», - сказал дипломат.

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Акция украинских активистов и активисток помешала послу РФ возложить цветы к могилам советских солдат. Под крики «Фашисты!» российская делегация удалилась, но вернулась во второй раз.



«Посол пытался еще раз возложить цветы. Он просил польскую полицию организовать для него безопасный коридор. Но полиция этого не допустила», — говорит Ирина Земляна.



По ее словам, искусственная кровь оказалась свекольным соком.

9 мая российского посла в Варшаве Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел во время попытки кремлевского дипломата возложить венок к памятнику советским военным в Варшаве.

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