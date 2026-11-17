«Мир не прощает слабости». Альтернативы долгосрочному патнерству Украины и Польши нет — обзор дискуссии на форуме Re: Open Zakarpattia
Участники дискуссии Зачем Польше Украина и Украине Польша на форуме Re: Open Zakarpattia (Фото: Микола Княжицький via Facebook)
Могут ли Украина и Польша, которые нужны друг другу для выживания, выстроить долгосрочное партнерство вопреки историческим спорам и усталости обществ? Четверо участников дискуссии на форуме Re: Open Zakarpattia в Ужгороде пришли к одному ответу: альтернативы нет.
NV публикует полный текст обзора дискуссии Росаны Тужанской в рамках информационного партнерства.
Весенний спор из-за названия бригады в честь героев УПА, блокады границы, бесконечные дискуссии о Волыни — польско-украинские отношения переживают не лучшие времена. В то же время, обе страны оказались на передовой одной войны и одного европейского проекта.
О том, как преодолеть разногласия и что Украина и Польша могут сделать друг для друга, говорили на форуме Re: Open Zakarpattia 2026 в Ужгороде. Панельную дискуссию Зачем Польше Украина и Украина Польша организовали в партнерстве с Фондом Стефана Батория. Участники — польский публицист Эдвин Бендик, журналистка Агнешка Лихнерович, аналитик Войцех Пшибыльский и народный депутат Украины Николай Княжицкий. Модерировала разговор Олеся Островская-Люта, директорка Мистецького Арсеналу.
Решение вопреки настроениям
Польское партнерство с Украиной изначально держалось не на симпатиях, а на стратегическом расчете. В социалистической Польше, напомнил Эдвин Бендик, антиукраинизм являлся одним из столпов государственной идеологии.
«Это было продолжение довоенного националистического мнения о том, что Польша должна быть моноэтническим государством. После войны эту идею реализовывали, в частности, через акцию Висла, которая должна была стать окончательным решением украинского вопроса в Польше», — сказал он. В то же время, эта пропаганда скрывала Волынскую трагедию, потому что публичная память о ней повлияла бы на отношения с Советским Союзом. «Для поляков моего возраста это обычная ассоциация: украинцы как нация, враждебная Польше, кровавая», — признал Бендик.
Противовесом стал эмигрантский круг Ежи Гедройца, Юлиуша Мерошевского и парижской Культуры. Их идея заключалась в том, что Польша должна стратегически сотрудничать с Украиной, Беларусью и Литвой, «потому что только тогда Россия не сможет быть империей». И, по словам Бендика, эти идеи одержали победу.
Решающим стал 1991 год. Леонид Кравчук спросил премьера Яна Кшиштофа Белецкого, поддержит ли Польша украинскую независимость и получил положительный ответ, хотя Советский Союз еще существовал, а в Польше стояла Красная армия. 2 декабря Польша первой признала независимость Украины.
«Это было стратегическое решение, принятое вопреки общественным настроениям: тогда лишь 12% поляков относились к украинцам положительно, а 60% — отрицательно. Но политические элиты сочли, что стратегическая оценка важнее», — подчеркнул Бендик. Эта мысль красной нитью проходила через всю дискуссию: и тогда, и сейчас отношения зависят от того, способны ли элиты ставить долгосрочную цель выше сиюминутных настроений.
Украинцы «где-то посередине»
Нынешние настроения поляков Агнешка Лихнерович описала как возвращение в норму после ненормального 2022-го. Среди соседей Польши больше симпатий имеют чехи и словаки, затем литовцы. «Второй эшелон — немцы и украинцы, последний — белорусы и россияне», — объяснила она. Симпатию к украинцам три десятилетия декларируют от трети до половины поляков.
В 2022 году эти показатели резко выросли: большинство из нескольких миллионов украинцев, которые прошли через Польшу, жили в польских домах. Теперь уровень симпатии вернулся к привычному. А весенний скандал с названием бригады и возвращением ордена, по ее словам, пошатнул их еще больше: «Около трети поляков говорят, что это снизило их симпатию к украинцам». Большинство и дальше поддерживает военную помощь Украине, но разрыв между сторонниками и противниками сократился, а по поводу приема новых беженцев мнения разделились поровну.
Причин Лихнеровича назвала несколько. «Конечно, есть российская дезинформация. Но она работает там, где уже есть проблема», — сказала она. Первая проблема — страх войны. Вторая — миграционный шок: «Еще 15 лет назад Польша была страной эмиграции, а теперь в больших городах 15−18% людей — иммигранты, преимущественно украинцы». Если государство недостаточно помогает с адаптацией, антииммигрантские настроения растут, а популисты усиливают их, особенно на выборах. Третья — история. Волынской трагедией, по мнению Лихнеровича, злоупотребляют политики в обеих странах, но для многих поляков это еще и семейная память, истории, услышанные от дедушек и бабушек.
В то же время она напомнила о столетней традиции активистов, журналистов и политиков, работающих над польско-украинскими отношениями. «Благодаря этому в Польше нет имперских ресентиментов относительно утраченных земель, что бы ни говорила дезинформация. И между поляками и украинцами есть очень крепкие социальные связи, противостоящие политическим играм».
Герои или жертвы
Николай Княжицкий начал с личного: для его поколения во Львове Польша была «Лелеком и Болеком», польским телевидением, книгами и журналами, а затем Солидарностью, «совершенно проукраинской». Поляки, по его словам, долго занимали первое место среди симпатий украинцев — «пока несколько лет назад впервые не начали блокировать границу».
Ухудшение отношений депутат объясняет двумя причинами. Первая — историки обеих стран: «это их огромная вина». Вторая — политика. С польской стороны он назвал постановления относительно Волыни, которые начали принимать с 2016 года, и фильм Смажовского Волынь, где вы не увидите ни одного хорошего украинца. С украинской — политику героев вместо политики жертв.
«Каждый народ имеет право на своих героев, но каждый должен сделать свою работу над ошибками. Герои не бывают идеальными. А мы боимся сказать: то, что они убивали мирное население, — ошибка. Поляки зеркально делают то же», — сказал Княжицкий.
Выход он видит в формуле, которую в свое время предложил Иоанн Павел II: «Прощаем и просим прощения». Депутат напомнил, что группа профессора Галагиды в Украинском католическом университете установила имена 30 тысяч украинцев, погибших в украинско-польском противостоянии во время и после Второй мировой войны, а теперь устанавливает фамилии поляков. «Я считаю, что на Волыни нужно поставить общий памятник с фамилиями всех жертв, украинских и польских, чтобы вместе за них молиться», — заявил он.
Княжицкий рассказал и о разговоре с высоким украинским чиновником, который назвал поляков «имперской нацией», с которой невозможно договориться. «Я ответил: хорошо, то есть мы не хотим в Европейский Союз, нам не нужна поддержка поляков, мы можем закрыть границу, чтобы к нам не поступало оружие? Мы этого хотим? Нет, мы хотим того, о чем говорил Иоанн Павел II: простить, попросить прощения и быть вместе, потому что это наш общий интерес».
«Нет Европы без Украины»
От памяти разговор перешел к интересам. Для Княжицкого от отношений с Польшей зависит интеграция Украины в ЕС. Есть и более широкое измерение: по его словам, США и Россия хотят разделить Европу, а в Польше сторонники европейского единства противостоят ультраправым. Украина, убежден он, должна быть на стороне единства.
«Для меня сотрудничество с Польшей более важно, чем с любым другим европейским народом. Мы не имеем права от него отказываться, потому что без Польши не проживем. А Польша без нас исчезнет», — сказал депутат. Если Украина падет, а в Польше победят противники Украины и Европы, польское государство, по его словам, станет следующей целью агрессии. «Медведев сегодня говорит о Польше ровно то же, что говорил об Украине».
Войцех Пшибыльский согласился, что Польша является приоритетом для Украины, и добавил зеркальное: для польской политики и бизнеса приоритет номер один — «менее амбициозный, но абсолютно необходимый»: выживание украинского государства. Как пример он привел крупнейшие польские банки и страховые группы, которые инвестируют в Украину во время войны, и Польский банк развития, который вместе с немецким помогает развивать Украинский банк развития.
Общую цель Пшибыльский сформулировал как целостную и свободную Европу. Европейский проект, напомнил он, до сих пор единственный эффективный мирный проект на континенте и отвергает национализм. «Первая большая обязанность Польши и Украины — преодолеть наши националистические идеи. Национализм — это не патриотизм, и это большая разница», — подчеркнул он. И добавил: Украина должна знать, зачем ей ЕС. Польша вступала, «чтобы убежать от Востока, от Москвы», и через 30 лет стала другой страной.
На вопрос, есть ли в этом проекте место для Украины, он ответил четырьмя словами: Нет Европы без Украины. И объяснил: «Как когда-то колониальные государства делили Африку, так сегодня Китай, Россия и Соединенные Штаты Дональда Трампа — не все Соединенные Штаты, подчеркиваю, — пытаются разобрать Европу на части, потому что видят ее слабой. А мы не можем быть слабыми. Мир сегодня не прощает слабости».
Безопасность — на первом месте
Эдвин Бендик настаивал: безопасность и интеграцию нельзя разделять. «Нет безопасности Европы без Украины. Но ее нет и без Украины, интегрированной с Европой», — сказал он. Это не означает особого пути для Украины или закрывания глаз на коррупцию, уточнил он. Однако среди приоритетов безопасность должна занимать первое место, а экономические споры — например, о зерне — должны разрешаться.
По его мнению, изменилась сама архитектура европейской безопасности. Во Франции произошло радикальное изменение стратегической оценки России, и у этой страны есть все технологические компоненты для противостояния, от ядерного оружия до электронной разведки. «Мы в Польше думали, что Соединенные Штаты навсегда будут столбом нашей безопасности, и выяснили, что это уже не так», — признал Бендик. Теперь, по его словам, преобладает убеждение, что вместе с Украиной Европа может стать достаточно сильным союзом, чтобы противостоять России. «Европа очень сильная — технологически, военно, — только еще этого не знает».
Бендик также заверил, что стратегическая и военная поддержка Украины со стороны Польши неизменна, и никакие политические или исторические споры этого не изменят. Когда в украинских медиа появился фейк о якобы остановленной помощи, польское правительство быстро его опровергло, потому что эта поддержка важна и для безопасности самой Польши.
Пшибыльский пошел дальше и предложил формализовать отношения. «Нам не хватает амбициозных целей. Я бы очень хотел, чтобы между Польшей и Украиной был формальный союз — юридически обязательное соглашение о том, за что мы будем воевать друг за друга», — сказал он. Идеальный вариант, по его словам, — Украина в НАТО, но и для этого нужна честная договоренность, которую можно объяснить обществам. «Потому что на одних эмоциях не удержишься».
В то же время, сами эмоции, отметил аналитик, стали полем боя. «Нынешнее польско-украинское напряжение — это военная операция против нас», — заявил он. В качестве примера Пшибыльский привел созданное искусственным интеллектом видео, где чешский посол в Польше якобы говорит о давнем споре: «Мы вам этого не отдадим, поляки». Цель, по его словам, — поссорить поляков с чехами, одними из самых больших сторонников Украины. «Сейчас мы эту битву проигрываем — и должны ее вести дальше, потому что сила наших обществ определит и нашу безопасность, и безопасность Европы».
Сотрудничество снизу и ответственность элит
Агнешка Лихнерович предложила искать опору не в правительствах. «Я больше верю в общества и людей, чем в правительства», — сказала она. После 2014-го и особенно после 2022 года в обеих странах появилось множество сотрудничающих групп: защитники животных, театры, органы местного самоуправления. Их не заметно, потому что это низовая работа, а не скандальное заявление политика или инфлюэнсера. Журналистка упомянула даже людей, работающих над общим учебником истории.
«Я не верю, что политика бывает только транзакционной: здесь идет речь и о ценностях, и о солидарности», — добавила она, напомнив, что Гедройц и его круг начали писать об этом еще в 1950-х. Алгоритмы играют на эмоциях, и «ненависть в цифровом мире продается лучше», но сотрудничество снизу, по ее мнению, дает более стабильные перспективы.
Николай Княжицкий завершил дискуссию практическим запросом к польской стороне. «Польша в Брюсселе должна не вставлять нам палки в колеса, а помогать», — сказал он. По его словам, работа польских экспертов в Киеве с украинским правительством над изменением законодательства была бы чрезвычайно полезна.
Самым большим вызовом депутат назвал демографию. «Россия хочет, чтобы Украина обезлюдела. И может случиться так, что мы интегрируемся в Европу по одиному, живя в Польше или Германии», — предупредил он. Поэтому Польша, по его мнению, как никто заинтересована в скорейшей интеграции Украины и в развитии военного сотрудничества, которое сегодня «на ужасно низком уровне».
Последнее слово он обратил к украинской стороне, вернув разговор к тезису, с которого его начал Бендик. Ответственность украинских политиков и элит, по его словам, «умение смотреть в будущее и не приносить будущее страны в жертву популизму, который дает несколько баллов в рейтинг сегодня, а завтра может стоить страны».
Материал создан ОО Институт Центрально-Европейской Стратегии при поддержке Фонда Аскольд и Дир, который администрируется ІСАР Єднання в рамках проекта Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии при финансировании Норвегии и Швеции.
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