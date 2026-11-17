Могут ли Украина и Польша, которые нужны друг другу для выживания , выстроить долгосрочное партнерство вопреки историческим спорам и усталости обществ? Четверо участников дискуссии на форуме Re: Open Zakarpattia в Ужгороде пришли к одному ответу: альтернативы нет.

NV публикует полный текст обзора дискуссии Росаны Тужанской в рамках информационного партнерства.

Весенний спор из-за названия бригады в честь героев УПА, блокады границы, бесконечные дискуссии о Волыни — польско-украинские отношения переживают не лучшие времена. В то же время, обе страны оказались на передовой одной войны и одного европейского проекта.

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О том, как преодолеть разногласия и что Украина и Польша могут сделать друг для друга, говорили на форуме Re: Open Zakarpattia 2026 в Ужгороде. Панельную дискуссию Зачем Польше Украина и Украина Польша организовали в партнерстве с Фондом Стефана Батория. Участники — польский публицист Эдвин Бендик, журналистка Агнешка Лихнерович, аналитик Войцех Пшибыльский и народный депутат Украины Николай Княжицкий. Модерировала разговор Олеся Островская-Люта, директорка Мистецького Арсеналу.

Решение вопреки настроениям

Польское партнерство с Украиной изначально держалось не на симпатиях, а на стратегическом расчете. В социалистической Польше, напомнил Эдвин Бендик, антиукраинизм являлся одним из столпов государственной идеологии.

Эдвин Бендик на форуме Re: Open Zakarpattia / Фото: Сергей Денисенко

«Это было продолжение довоенного националистического мнения о том, что Польша должна быть моноэтническим государством. После войны эту идею реализовывали, в частности, через акцию Висла, которая должна была стать окончательным решением украинского вопроса в Польше», — сказал он. В то же время, эта пропаганда скрывала Волынскую трагедию, потому что публичная память о ней повлияла бы на отношения с Советским Союзом. «Для поляков моего возраста это обычная ассоциация: украинцы как нация, враждебная Польше, кровавая», — признал Бендик.

Противовесом стал эмигрантский круг Ежи Гедройца, Юлиуша Мерошевского и парижской Культуры. Их идея заключалась в том, что Польша должна стратегически сотрудничать с Украиной, Беларусью и Литвой, «потому что только тогда Россия не сможет быть империей». И, по словам Бендика, эти идеи одержали победу.

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Решающим стал 1991 год. Леонид Кравчук спросил премьера Яна Кшиштофа Белецкого, поддержит ли Польша украинскую независимость и получил положительный ответ, хотя Советский Союз еще существовал, а в Польше стояла Красная армия. 2 декабря Польша первой признала независимость Украины.

«Это было стратегическое решение, принятое вопреки общественным настроениям: тогда лишь 12% поляков относились к украинцам положительно, а 60% — отрицательно. Но политические элиты сочли, что стратегическая оценка важнее», — подчеркнул Бендик. Эта мысль красной нитью проходила через всю дискуссию: и тогда, и сейчас отношения зависят от того, способны ли элиты ставить долгосрочную цель выше сиюминутных настроений.

Украинцы «где-то посередине»

Агнешка Лихнерович на форуме Re: Open Zakarpattia / Фото: Сергей Денисенко

Нынешние настроения поляков Агнешка Лихнерович описала как возвращение в норму после ненормального 2022-го. Среди соседей Польши больше симпатий имеют чехи и словаки, затем литовцы. «Второй эшелон — немцы и украинцы, последний — белорусы и россияне», — объяснила она. Симпатию к украинцам три десятилетия декларируют от трети до половины поляков.

В 2022 году эти показатели резко выросли: большинство из нескольких миллионов украинцев, которые прошли через Польшу, жили в польских домах. Теперь уровень симпатии вернулся к привычному. А весенний скандал с названием бригады и возвращением ордена, по ее словам, пошатнул их еще больше: «Около трети поляков говорят, что это снизило их симпатию к украинцам». Большинство и дальше поддерживает военную помощь Украине, но разрыв между сторонниками и противниками сократился, а по поводу приема новых беженцев мнения разделились поровну.

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Причин Лихнеровича назвала несколько. «Конечно, есть российская дезинформация. Но она работает там, где уже есть проблема», — сказала она. Первая проблема — страх войны. Вторая — миграционный шок: «Еще 15 лет назад Польша была страной эмиграции, а теперь в больших городах 15−18% людей — иммигранты, преимущественно украинцы». Если государство недостаточно помогает с адаптацией, антииммигрантские настроения растут, а популисты усиливают их, особенно на выборах. Третья — история. Волынской трагедией, по мнению Лихнеровича, злоупотребляют политики в обеих странах, но для многих поляков это еще и семейная память, истории, услышанные от дедушек и бабушек.

В то же время она напомнила о столетней традиции активистов, журналистов и политиков, работающих над польско-украинскими отношениями. «Благодаря этому в Польше нет имперских ресентиментов относительно утраченных земель, что бы ни говорила дезинформация. И между поляками и украинцами есть очень крепкие социальные связи, противостоящие политическим играм».

Герои или жертвы

Николай Княжицкий начал с личного: для его поколения во Львове Польша была «Лелеком и Болеком», польским телевидением, книгами и журналами, а затем Солидарностью, «совершенно проукраинской». Поляки, по его словам, долго занимали первое место среди симпатий украинцев — «пока несколько лет назад впервые не начали блокировать границу».

Николай Княжицкий на форуме Re: Open Zakarpattia / Фото: Сергей Денисенко

Ухудшение отношений депутат объясняет двумя причинами. Первая — историки обеих стран: «это их огромная вина». Вторая — политика. С польской стороны он назвал постановления относительно Волыни, которые начали принимать с 2016 года, и фильм Смажовского Волынь, где вы не увидите ни одного хорошего украинца. С украинской — политику героев вместо политики жертв.

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«Каждый народ имеет право на своих героев, но каждый должен сделать свою работу над ошибками. Герои не бывают идеальными. А мы боимся сказать: то, что они убивали мирное население, — ошибка. Поляки зеркально делают то же», — сказал Княжицкий.

Выход он видит в формуле, которую в свое время предложил Иоанн Павел II: «Прощаем и просим прощения». Депутат напомнил, что группа профессора Галагиды в Украинском католическом университете установила имена 30 тысяч украинцев, погибших в украинско-польском противостоянии во время и после Второй мировой войны, а теперь устанавливает фамилии поляков. «Я считаю, что на Волыни нужно поставить общий памятник с фамилиями всех жертв, украинских и польских, чтобы вместе за них молиться», — заявил он.

Княжицкий рассказал и о разговоре с высоким украинским чиновником, который назвал поляков «имперской нацией», с которой невозможно договориться. «Я ответил: хорошо, то есть мы не хотим в Европейский Союз, нам не нужна поддержка поляков, мы можем закрыть границу, чтобы к нам не поступало оружие? Мы этого хотим? Нет, мы хотим того, о чем говорил Иоанн Павел II: простить, попросить прощения и быть вместе, потому что это наш общий интерес».

«Нет Европы без Украины»

От памяти разговор перешел к интересам. Для Княжицкого от отношений с Польшей зависит интеграция Украины в ЕС. Есть и более широкое измерение: по его словам, США и Россия хотят разделить Европу, а в Польше сторонники европейского единства противостоят ультраправым. Украина, убежден он, должна быть на стороне единства.

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«Для меня сотрудничество с Польшей более важно, чем с любым другим европейским народом. Мы не имеем права от него отказываться, потому что без Польши не проживем. А Польша без нас исчезнет», — сказал депутат. Если Украина падет, а в Польше победят противники Украины и Европы, польское государство, по его словам, станет следующей целью агрессии. «Медведев сегодня говорит о Польше ровно то же, что говорил об Украине».

Войцех Пшибыльский согласился, что Польша является приоритетом для Украины, и добавил зеркальное: для польской политики и бизнеса приоритет номер один — «менее амбициозный, но абсолютно необходимый»: выживание украинского государства. Как пример он привел крупнейшие польские банки и страховые группы, которые инвестируют в Украину во время войны, и Польский банк развития, который вместе с немецким помогает развивать Украинский банк развития.

Войцех Пшибильский на форуме Re: Open Zakarpattia / Фото: Сергей Денисенко

Общую цель Пшибыльский сформулировал как целостную и свободную Европу. Европейский проект, напомнил он, до сих пор единственный эффективный мирный проект на континенте и отвергает национализм. «Первая большая обязанность Польши и Украины — преодолеть наши националистические идеи. Национализм — это не патриотизм, и это большая разница», — подчеркнул он. И добавил: Украина должна знать, зачем ей ЕС. Польша вступала, «чтобы убежать от Востока, от Москвы», и через 30 лет стала другой страной.

На вопрос, есть ли в этом проекте место для Украины, он ответил четырьмя словами: Нет Европы без Украины. И объяснил: «Как когда-то колониальные государства делили Африку, так сегодня Китай, Россия и Соединенные Штаты Дональда Трампа — не все Соединенные Штаты, подчеркиваю, — пытаются разобрать Европу на части, потому что видят ее слабой. А мы не можем быть слабыми. Мир сегодня не прощает слабости».

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Безопасность — на первом месте

Эдвин Бендик настаивал: безопасность и интеграцию нельзя разделять. «Нет безопасности Европы без Украины. Но ее нет и без Украины, интегрированной с Европой», — сказал он. Это не означает особого пути для Украины или закрывания глаз на коррупцию, уточнил он. Однако среди приоритетов безопасность должна занимать первое место, а экономические споры — например, о зерне — должны разрешаться.

По его мнению, изменилась сама архитектура европейской безопасности. Во Франции произошло радикальное изменение стратегической оценки России, и у этой страны есть все технологические компоненты для противостояния, от ядерного оружия до электронной разведки. «Мы в Польше думали, что Соединенные Штаты навсегда будут столбом нашей безопасности, и выяснили, что это уже не так», — признал Бендик. Теперь, по его словам, преобладает убеждение, что вместе с Украиной Европа может стать достаточно сильным союзом, чтобы противостоять России. «Европа очень сильная — технологически, военно, — только еще этого не знает».

Модераторка дискуссии «Зачем Польше Украина, а Украине Польша» — Олеся Островская-Лютая / Фото: Сергей Денисенко

Бендик также заверил, что стратегическая и военная поддержка Украины со стороны Польши неизменна, и никакие политические или исторические споры этого не изменят. Когда в украинских медиа появился фейк о якобы остановленной помощи, польское правительство быстро его опровергло, потому что эта поддержка важна и для безопасности самой Польши.

Пшибыльский пошел дальше и предложил формализовать отношения. «Нам не хватает амбициозных целей. Я бы очень хотел, чтобы между Польшей и Украиной был формальный союз — юридически обязательное соглашение о том, за что мы будем воевать друг за друга», — сказал он. Идеальный вариант, по его словам, — Украина в НАТО, но и для этого нужна честная договоренность, которую можно объяснить обществам. «Потому что на одних эмоциях не удержишься».

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В то же время, сами эмоции, отметил аналитик, стали полем боя. «Нынешнее польско-украинское напряжение — это военная операция против нас», — заявил он. В качестве примера Пшибыльский привел созданное искусственным интеллектом видео, где чешский посол в Польше якобы говорит о давнем споре: «Мы вам этого не отдадим, поляки». Цель, по его словам, — поссорить поляков с чехами, одними из самых больших сторонников Украины. «Сейчас мы эту битву проигрываем — и должны ее вести дальше, потому что сила наших обществ определит и нашу безопасность, и безопасность Европы».

Сотрудничество снизу и ответственность элит

Агнешка Лихнерович предложила искать опору не в правительствах. «Я больше верю в общества и людей, чем в правительства», — сказала она. После 2014-го и особенно после 2022 года в обеих странах появилось множество сотрудничающих групп: защитники животных, театры, органы местного самоуправления. Их не заметно, потому что это низовая работа, а не скандальное заявление политика или инфлюэнсера. Журналистка упомянула даже людей, работающих над общим учебником истории.

«Я не верю, что политика бывает только транзакционной: здесь идет речь и о ценностях, и о солидарности», — добавила она, напомнив, что Гедройц и его круг начали писать об этом еще в 1950-х. Алгоритмы играют на эмоциях, и «ненависть в цифровом мире продается лучше», но сотрудничество снизу, по ее мнению, дает более стабильные перспективы.

Николай Княжицкий завершил дискуссию практическим запросом к польской стороне. «Польша в Брюсселе должна не вставлять нам палки в колеса, а помогать», — сказал он. По его словам, работа польских экспертов в Киеве с украинским правительством над изменением законодательства была бы чрезвычайно полезна.

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Самым большим вызовом депутат назвал демографию. «Россия хочет, чтобы Украина обезлюдела. И может случиться так, что мы интегрируемся в Европу по одиному, живя в Польше или Германии», — предупредил он. Поэтому Польша, по его мнению, как никто заинтересована в скорейшей интеграции Украины и в развитии военного сотрудничества, которое сегодня «на ужасно низком уровне».

Последнее слово он обратил к украинской стороне, вернув разговор к тезису, с которого его начал Бендик. Ответственность украинских политиков и элит, по его словам, «умение смотреть в будущее и не приносить будущее страны в жертву популизму, который дает несколько баллов в рейтинг сегодня, а завтра может стоить страны».

Фото: DR

Материал создан ОО Институт Центрально-Европейской Стратегии при поддержке Фонда Аскольд и Дир, который администрируется ІСАР Єднання в рамках проекта Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии при финансировании Норвегии и Швеции.

Ответственность за содержание материала несет ОО Институт центральноевропейской стратегии и не отражает взгляды правительств Норвегии, Швеции или организации ІСАР Єднання.